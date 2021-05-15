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  2. Презентация промышленного, научно-технического, спортивного и ИТ-потенциала Беларуси прошла в румынском уезде Брашов

Презентация промышленного, научно-технического, спортивного и ИТ-потенциала Беларуси прошла в румынском уезде Брашов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич посетил уезд Брашов. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бухаресте.

Фото: pixabay.com

Рабочий визит посла Беларуси состоялся по приглашению мэра города Фэгэраш Георге Сукачиу.

– Во время встречи Андрея Гринкевича с Георге Сукачиу и представителями городской администрации предметно обсужден весь спектр двустороннего взаимодействия с акцентом на развитие межрегионального, торгово-экономического сотрудничества, установление побратимских связей, сотрудничество в области образования, культуры и туризма, участие белорусских компаний в проводимых муниципальных тендерах по развитию инфраструктуры, включая проведение дорожно-строительных, коммунальных работ и закупку техники и оборудования, совершенствованию транспортного хозяйства, – рассказали в посольстве Беларуси в Румынии.  

В рамках визита Андрей Гринкевич принял участие в бизнес-форуме деловых кругов уезда Брашов, провел презентации промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, научно-технического, технологического, логистического, туристического, медицинского, спортивного, ИТ-потенциала Республики Беларусь. Посол также представил конкретные предложения белорусских заинтересованных по развитию белорусско-румынского сотрудничества в различных сферах.

Глава белорусской дипломатической миссии посетил ряд функционирующих в уезде румынских и иностранных компаний в сфере автомобилестроения, химической, нефтехимической, металлургической промышленности, сельского хозяйства, провел встречи с представителями сфер бизнеса, туризма, образования и культуры уезда Брашов и обсудил конкретные вопросы дальнейшего взаимодействия с Республикой Беларусь.

По итогам визита Андрей Гринкевич принял участие в пресс-конференции для региональных и местных средств массовой информации.

Как отметили в посольстве Беларуси, уезд Брашов, расположенный в центре Румынии, входит в число наиболее экономически и промышленно развитых регионов страны. Уезд широко известен своим промышленным производством – в первую очередь станкостроением, автомобилестроением, производством автокомпонентов, производством оборудования для нефтяной и химической отраслей, электронной и текстильной промышленностью, авиастроением, деревообработкой, сельским хозяйством.

Уезд Брашов также входит в шестерку ведущих регионов Румынии по объемам импорта и экспорта (среди 42 румынских регионов). В настоящее время Брашов осуществляет строительство международного аэропорта, который станет самым современным аэропортом Румынии.

Город Фэгэраш является одним из инициаторов реализации в Румынии концепции биомикрорегиона, сочетающей в себе защиту окружающей среды и природных ресурсов и развитие экономики на основе принципов эффективности, устойчивости и доступности общественных услуг.

По информации белорусской дипломатической миссии, в 2020 году товарооборот между Беларусью и Румынией составил 158 млн долларов США (117,8 процента к 2019 г.), в том числе экспорт – 108,9 млн долларов (124,3 процента), импорт – 49,1 млн долларов (105,6 процента).
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