Презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси прошла в румынском в уезде Сэлаж

«Посол Беларуси провел встречи с руководством города Шимлеу-Сильванией, в том числе с мэром, членами администрации и городского совета, с представителями администрации уезда Сэлаж. Также Андрей Гринкевич встретился с руководителями учреждений образования и культуры, с руководством отдельных крупных румынских компаний в сфере строительства, деревообработки и мебельной отрасли», - рассказали в белорусском посольстве.В ходе встреч посол провел презентацию торгового, промышленного, экономического, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси, а также обсудил весь спектр двустороннего взаимодействия с акцентом на развитие межрегионального сотрудничества, установление побратимских связей, сотрудничество в области образования, культуры и туризма.Также Андрей Гринкевич принял участие в официальной церемонии открытия ежегодного средневекового фестиваля, посвященного Стефану Баторию (он родился в городе Шимлеу-Сильванией в 1533 году и провел значительную часть жизни в Трансильвании).«В своем выступлении посол рассказал о развитии двустороннего белорусско-румынского сотрудничества во всех сферах. На полях фестиваля Андрей Гринкевич провел беседы с участниками мероприятия из числа руководителей и представителей аккредитованных в Румынии дипмиссий, мэрами отдельных румынских городов и городов-побратимов г.Шимлеу-Сильванией из Венгрии, Молдовы, Болгарии», - отметили в посольстве нашей страны.Сэлаж – румынский уезд с развитой индустриально-аграрной экономикой. В Сэлаже сосредоточены предприятия по производству автотехники и автокомпонетов, шин, имеются предприятия пищевой промышленности, деревообработки и производства мебели. На территории уезда разрабатывается ряд крупных месторождений полезных ископаемых.Фото посольства Беларуси в Румынии.