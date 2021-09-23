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  2. Презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси прошла в румынском в уезде Сэлаж

Презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси прошла в румынском в уезде Сэлаж

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич по приглашению мэра города Шимлеу-Сильванией посетил расположенный в историческом регионе Трансильвания уезд Сэлаж. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Румынии.


«Посол Беларуси провел встречи с руководством города Шимлеу-Сильванией, в том числе с мэром, членами администрации и городского совета, с представителями администрации уезда Сэлаж. Также Андрей Гринкевич встретился с руководителями учреждений образования и культуры, с руководством отдельных крупных румынских компаний в сфере строительства, деревообработки и мебельной отрасли», - рассказали в белорусском посольстве.

В ходе встреч посол провел презентацию торгового, промышленного, экономического, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси, а также обсудил весь спектр двустороннего взаимодействия с акцентом на развитие межрегионального сотрудничества, установление побратимских связей, сотрудничество в области образования, культуры и туризма.


Также Андрей Гринкевич принял участие в официальной церемонии открытия ежегодного средневекового фестиваля, посвященного Стефану Баторию (он родился в городе Шимлеу-Сильванией в 1533 году и провел значительную часть жизни в Трансильвании).

«В своем выступлении посол рассказал о развитии двустороннего белорусско-румынского сотрудничества во всех сферах. На полях фестиваля Андрей Гринкевич провел беседы с участниками мероприятия из числа руководителей и представителей аккредитованных в Румынии дипмиссий, мэрами отдельных румынских городов и городов-побратимов г.Шимлеу-Сильванией из Венгрии, Молдовы, Болгарии», - отметили в посольстве нашей страны.

Сэлаж – румынский уезд с развитой индустриально-аграрной экономикой. В Сэлаже сосредоточены предприятия по производству автотехники и автокомпонетов, шин, имеются предприятия пищевой промышленности, деревообработки и производства мебели. На территории уезда разрабатывается ряд крупных месторождений полезных ископаемых.

Фото посольства Беларуси в Румынии.

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