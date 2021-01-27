Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил расположенный в историческом регионе Трансильвания уезд Сэлаж. Как рассказали корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии, по приглашению руководства города Шимлеу-Силванией Андрей Гринкевич принял участие в официальной церемонии по случаю годовщины объединения Румынии.
Фото: pixabay.com
В числе участников церемонии были члены румынского правительства и представители рководства города.
Посол Беларуси также поучаствовал в мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста.
Во время визита Андрей Гринкевич провел встречи и переговоры с префектом уезда Сэлаж Вирджилом Цуркашем, председателем уездного совета Дину Янку-Сэлэжану, руководством города Шимлеу-Сильванией.
Глава белорусской дипмиссии посетил ряд учреждений культуры и образования уезда Сэлаж, а также компании в областях деревообработки, производства мебели, текстиля, продуктов питания, туризма.
- В рамках встреч Андрей Гринкевич провел презентацию торгового, промышленного, экономического, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси, а также обсудил весь спектр двустороннего взаимодействия с акцентом на продвижение экспорта, развитие межрегионального сотрудничества, установление побратимских связей, сотрудничество в области образования, культуры и туризма, - подчеркнули в посольстве Беларуси в Румынии.
Сэлаж – румынский уезд с развитой индустриально-аграрной экономикой. В Сэлаже сосредоточены предприятия по производству автотехники и автокомпонетов, шин, имеются предприятия пищевой промышленности, деревообработки и производства мебели. На территории уезда разрабатывается ряд крупных месторождений полезных ископаемых.
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Презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси прошла в румынском уезде Сэлаж
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