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Презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси прошла в румынском уезде Сэлаж

Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил расположенный в историческом регионе Трансильвания уезд Сэлаж. Как рассказали корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии, по приглашению руководства города Шимлеу-Силванией Андрей Гринкевич принял участие в официальной церемонии по случаю годовщины объединения Румынии. 

Фото: pixabay.com

В числе участников церемонии были члены румынского правительства и представители рководства города.
Посол Беларуси также поучаствовал в мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста.

Во время визита Андрей Гринкевич провел встречи и переговоры с префектом уезда Сэлаж Вирджилом Цуркашем, председателем уездного совета Дину Янку-Сэлэжану, руководством города Шимлеу-Сильванией.
Глава белорусской дипмиссии посетил ряд учреждений культуры и образования уезда Сэлаж, а также компании в областях деревообработки, производства мебели, текстиля, продуктов питания, туризма.

- В рамках встреч Андрей Гринкевич провел презентацию торгового, промышленного, экономического, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси, а также обсудил весь спектр двустороннего взаимодействия с акцентом на продвижение экспорта, развитие межрегионального сотрудничества, установление побратимских связей, сотрудничество в области образования, культуры и туризма, - подчеркнули в посольстве Беларуси в Румынии. 

Сэлаж – румынский уезд с развитой индустриально-аграрной экономикой. В Сэлаже сосредоточены предприятия по производству автотехники и автокомпонетов, шин, имеются предприятия пищевой промышленности, деревообработки и производства мебели. На территории уезда разрабатывается ряд крупных месторождений полезных ископаемых.
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