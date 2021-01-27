Презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси прошла в румынском уезде Сэлаж

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В числе участников церемонии были члены румынского правительства и представители рководства города.Посол Беларуси также поучаствовал в мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста.Во время визита Андрей Гринкевич провел встречи и переговоры с префектом уезда Сэлаж Вирджилом Цуркашем, председателем уездного совета Дину Янку-Сэлэжану, руководством города Шимлеу-Сильванией.Глава белорусской дипмиссии посетил ряд учреждений культуры и образования уезда Сэлаж, а также компании в областях деревообработки, производства мебели, текстиля, продуктов питания, туризма., - подчеркнули в посольстве Беларуси в Румынии.Сэлаж – румынский уезд с развитой индустриально-аграрной экономикой. В Сэлаже сосредоточены предприятия по производству автотехники и автокомпонетов, шин, имеются предприятия пищевой промышленности, деревообработки и производства мебели. На территории уезда разрабатывается ряд крупных месторождений полезных ископаемых.