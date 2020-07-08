Презентация первой «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех!» состоялась в Минске

С марта 2020 года под руководством НАН Беларуси проходит всебелорусская акция по созданию «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех!».

После научной обработки полученных сведений в Институте истории Национальной академии наук сформирована электронная база данных, на основе которой была подготовлена к изданию первая книга. Ее презентация состоялась в Национальном пресс-центре.

В ходе презентации книги директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович отметил, что первая книга – это только начало: «Акция долгоиграющая и рассчитана на перспективу. Уже сейчас мы видим, какой интерес она вызывает. Мы изначально приглашали всех желающих присылать истории своих семей, друзей, знакомых. И люди откликнулись. Это уникальный проект, которому нет аналогов. Надеемся, что удастся создать и отдельный сайт этой народной акции».

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Помимо личных архивов граждан в подготовке первой книги были использованы научные документы, карты, материалы из художественной литературы и изобразительного искусства.

В первой книге, тираж которой составляет 200 экземпляров, представлено 40 материалов, но, как подчеркнул заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Алексей Литвин, в одном материале, как правило, рассказывается о нескольких людях: «Здесь упомянуто более 60 фамилий участников Великой Отечественной войны. В издании есть истории, рассказанные и академиком, и учеником пятого класса. Я как историк отчетливо понимаю: то, что лежит в архивах – это постоянная память, но чем дальше мы отходим от времени Великой Отечественной войны, тем больше размывается людская. Изучая историю, отражая ее, я вижу, что нам не хватает истории по персонификации. В документах, как правило этого нет. А ведь история по-настоящему начинает восприниматься, когда она персонифицирована, когда мы знаем, кто поднял бойцов в атаку, кто кинулся на амбразуру, кем был этот человек. Этих данных в архивах мало, но они сохранены в народной памяти. Обычно книги пишутся год. Представьте, мы заявляли об акции в марте, а сейчас уже вышла первая книга. Я мало верил изначально, что это будет серия. Однако скоро понял, какой интерес она вызвала у людей, и сегодня не сомневаюсь, что книг будет много. Вторая, я думаю, появится в свет в мае 2021 года».

На данный момент в рамках акции в Институт истории НАН Беларуси поступило более 200 материалов. Создатели летописи – это не только историки и архивисты, но и каждый, кому дорога память своей семьи, своего народа.

Воспоминания, свидетельства родных и близких, переживших ужасы Великой Отечественной войны, документы, фотографии можно высылать на электронную или обычную почту Института истории НАН Беларуси (указаны на сайте http://history.by/). Если такой возможности нет, материалы можно передать лично сотрудникам института, приехав по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 1. Обязательно указывайте свои имя, фамилию и адрес. Замечательным приложением будет ваш рассказ о себе и фотография. После обработки материалов историками их вернут обладателям.