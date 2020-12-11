Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Словацкой Республике Денис Сидоров сегодня совершил рабочую поездку в город Жилина. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии в Словакии.
«На встрече с директором Жилинской региональной торгово-промышленной палаты Яном Мишурой обсуждены вопросы развития сотрудничества по линии торгово-промышленных палат двух стран в условия пандемии коронавируса, – рассказали в посольстве. – В Жилинской региональной ТПП был организован круглый стол с представителями деловых кругов края. В ходе встречи с бизнесменами была проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Беларусь, состоялось обсуждение перспективных направлений сотрудничества. Временный поверенный в делах Беларуси в Словакии ответил на вопросы, интересовавшие участников встречи».
Денис Сидоров посетил предприятие «Элтеко», которое многие годы сотрудничает с белорусскими предприятиями и организациями в области поставок систем бесперебойного энергоснабжения.
Фото: БЕЛТА
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Презентация экономического и инвестиционного потенциала Беларуси прошла в словацком городе Жилина
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