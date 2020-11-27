Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Превращение плавников в лапы и освоение суши могли происходить одновременно

Превращение плавников в лапы и освоение суши могли происходить одновременно

Анализ структуры плечевых костей древнейших четвероногих животных Земли показал, что переход этих животных к жизни на суше и появление у них полноценных конечностей произошли практически одновременно. Ранее ученые считали, что четвероногие сперва выбрались на сушу и только потом обзавелись конечностями. Статью с описанием выводов палеонтологов опубликовал научный журнал Nature.

Shutterstock/FOTODOM

"Изменения формы плечевых костей играли важную роль в адаптации предков четвероногих позвоночных к жизни на суше. Соответственно, благодаря изучению эволюции этой части скелета мы можем предсказать, когда наши предки покинули океан. Оказалось, что это произошло одновременно с появлением конечностей", – прокомментировала исследование Стефания Пирс, профессор Гардвардского университета (США) и один из авторов работы.

Палеонтологи считают, что предки четвероногих животных – лопастепёрые рыбы (Sarcopterygii) – начали колонизировать сушу примерно 375–370 млн лет назад, в конце девонского периода. Первые настоящие амфибии, которые могли жить на суше практически постоянно, появились примерно через 20–30 млн лет после того, как эти рыбы покинули океан, пишет ТАСС

Ученые пока не могут сказать, как именно происходил этот процесс, так как на время появления переходных форм между амфибиями и рыбами приходится так называемый провал Ромера. Так ученые называют пробел в эволюционной истории, из-за которого по пока непонятным науке причинам останки первых амфибий и "рыбо-животных" не сохранились в породах девонского и каменноугольного периодов.

Из-за этого палеонтологи знают лишь о единицах причудливых животных этой эпохи, в том числе примитивных амфибиях педерпесах, акантостегах и тиктаалике. Их останки палеонтологи находили в основном в последние десять лет благодаря раскопкам на севере Канады. Пока ученые не могут точно сказать, где жили эти примитивные четвероногие – на суше или в воде.

Пирс и ее коллеги попытались получить точный ответ на этот вопрос. Они изучили и сравнили между собой то, как были устроены плечевые кости сорока подобных древних рыб и амфибий, которые жили во время провала Ромера, до и после него.

Они выяснили, что плечевые кости первых амфибий, таких как акантостега или ихтиостега, уже были приспособлены для жизни на суше, несмотря на то, что многие палеонтологи считали, что эти животные мало в чем отличались по образу жизни от современных им лопастепёрых рыб.

При этом, что интересно, на протяжении первых 20–30 млн лет эволюции длина и форма плечевых костей древнейших четвероногих почти не менялась. Это говорит о том, что изначально эти существа были очень сильно привязаны к водной среде и проводили в ней большую часть жизни. Этому способствовала промежуточная L-образная форма их плечевых костей, одинаково плохо приспособленная и к плаванию в воде, и к передвижениям по суше.

Впоследствии, уже в начале каменноугольного периода, из-за конкуренции между амфибиями те окончательно приспособились к жизни на суше и научились быстро передвигаться по ней. При этом ученые не исключают, что этот переход был связан не с межвидовой конкуренцией, а с тем, что изначально на суше не было источников пригодной для древних амфибий пищи.

В ближайшее время Пирс и ее коллеги хотят проверить эти альтернативные теории. Они планируют изучить, как менялась форма некоторых других костей древнейших амфибий и последних лопастепёрых рыб. К примеру, ученые хотят проверить, появились ли передние и задние лапы одновременно.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Статьи преподавателей БГПУ об инклюзивном образовании включены в базу данных Web of Science
Спирос Капралос и Нильс Нигаард будут баллотироваться на пост президента ЕОК
Госстройнадзор выявил нарушения на 64% строящихся в стране объектах
Мезенцев: к Великой Победе в странах СНГ относятся с особым уважением и трепетом
Сивец: в сложившейся ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен
В Беларуси утверждена антиинфляционная программа на 2021–2023 годы
Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский
В столице усилили контроль за организацией школьного питания
Пособие на оздоровление к отпуску педагогам в сфере физкультуры и спорта может доходить до 400 рублей
Задержан электромонтер из Лиды, создавший "доску позора" милиционеров в Telegram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мусор из-под ковра
МАРТ – организаторам рекламных акций: необходимо исключить показ товаров и дегустации, если они проходят в небольшом помещении или в короткий промежуток времени
В Могилеве бдительный сосед задержал трио, забравшееся воровать в чужой двор
Вокруг Приднестровья снова хаос. Что важно о нем знать
МАРТ определило новые требования к дискаунтерам
В Рогачевском районе иномарка сбила двух нетрезвых пешеходов
Вице-премьеры Беларуси и России обсудили вопросы поставки нефти и природного газа
В Жлобинском районе на пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Величайший комедиограф современности Вуди Аллен отметит на следующей неделе 85-летие
В некоторых странах Европы смягчат ограничения на Рождество
В центре Минска легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Честно и убедительно
В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19
Простые арабские женщины попали на обложку Vogue
Субъекты хозяйствования на упрощенной системе налогообложения пополнили бюджет Могилевщины на 96 миллионов рублей
Беларусь и Туркменистан провели межмидовские консультации
В Большом театре состоялась грандиозная премьера оперы Шарля Гуно «Фауст»
Могилевчанин оформил покупки в рассрочку на крупную сумму и пропал
Брестская областная больница увеличит мощности завода по производству кислорода
В Ушачах после реконструкции торжественно открыли мост через реку. Движение восстановлено
Головченко: до конца года должна быть сформирована пятилетняя программа развития электротранспорта
Как помочь растениям благополучно перезимовать
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не сотвори
Как воспитывать патриотов?
Серийного дачного вора нашли по следу пальца на банке кукурузы
Россиянин предстанет перед судом за попытку ввоза наркотиков и психотропов в Беларусь
Что нужно знать, чтобы обезопасить себя от происков мошенников
Превращение плавников в лапы и освоение суши могли происходить одновременно
БОКК запускает кампанию "Елка желаний"
Вечеринка на сноуборде, практика английского с носителем и еще несколько идей, как провести выходные
Лукашенко о волонтерской поддержке во время прошлой волны коронавируса: там было много политики
Эксперт: в Беларуси разработано немало алгоритмов, чтобы поддержать человека с инвалидностью в его трудоустройстве
Гастроэксперт назвала три способа приготовления идеального риса
мнение
Светлана КОСАЧ
Приднестровье меж двух огней
Что нужно знать про стеноз митрального клапана
Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения
Виртуальный музей культурного наследия будет создан в СНГ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ