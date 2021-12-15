Препятствует развитию рака и остеопороза: врач рассказал об уникальных свойствах репы

В эфире программы "Жить здорово" Андрей Продеус, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор рассказал об уникальных свойствах репы и оценил пользу овоща в борьбе с онкологическими заболеваниями.
В первую очередь медик отметил, что репа является низкокалорийным продуктом: в ста граммах всего 32 ккал.
– Также в репе есть микроэлемент, который крайне редко встречается в других продуктах. Речь идет о кремнии. В ста граммах репы – три суточные нормы этого вещества. Кремний необходим для того, чтобы сделать нормальную минерализацию костей. То есть если пациент будет иметь сниженное количество данного микроэлемента в организме, то даже кальций и витамин D не помогут, – обратил внимание Андрей Продеус и добавил, что кремний препятствует развитию остеопороза.
– Репу едят и сырую, и пареную, и вареную. А кремний – это микроэлемент, который не разрушается при любой термической обработке, – заметил врач.
Также, по словам медика, овощ богат сульфорафаном.
– Это вещество, которое борется с онкологическими заболеваниями и не дает раковым клеткам расти, – сказал Андрей Продеус.
В небольшом количестве в репе также содержатся витамин С (30 процентов от суточной нормы в ста граммах продукта) и бета-каротин (28 процентов от суточной нормы в ста граммах овоща). Врач предупредил, что при термической обработке аскорбиновая кислота разрушается.
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