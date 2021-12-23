Препятствует развитию рака и анемии: врачи рассказали об удивительных свойствах зеленого горошка

Самым популярным новогодним блюдом является оливье. Зеленый горошек – один из неотъемлемых ингредиентов этого салата. Он не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Продукт можно употреблять для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также анемии. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказали российские врачи.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что зеленый горошек богат витамином B3 (ниацин, или витамин РР).
– Этот витамин замедляет развитие атеросклероза, проще говоря, продлевает здоровье и молодость сосудов, – обратил внимание диетолог.
Вместе с тем врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин добавил, что никотиновая кислота влияет на уровень триглицеридов, то есть жировых молекул, которые циркулируют в крови и также обладают атерогенным действием.
– Восполнение дефицита [никотиновой кислоты] приводит к тому, что размер атеросклеротических бляшек уменьшается и, соответственно, кардиологические риски снижаются, – сказал медик.
– Помимо никотиновой кислоты здесь [в зеленом горошке] содержится кремний – микроэлемент, который необходим для строительства сосудистой стенки, – добавил он.
Кроме того, Михаил Гинзбург обратил внимание на то, что продукт богат молибденом и железом.
– И молибден, и железо имеют прямое отношение к кроветворению. Дефицит последнего у женщин детородного возраста очень распространенная проблема, которая снижает качество жизни, вызывает анемию и связанные с этой проблемой дистрофические изменения в тканях.<...> Молибден, как очень многие металлы, оказывается активным центром ферментов, которых довольно много и которые участвуют в самых разных реакциях, необходимых для кроветворения. При этом молибден выполняет еще одну важную функцию – участвует в пуриновом обмене. То есть он в составе ферментов переводит токсичные образования в малотоксичную мочевую кислоту, которая выводится [из организма], – рассказал диетолог.
И третье свойство горошка – профилактика онкологических заболеваний.
– Это касается не только горошка, но и всех бобовых. За счет содержания флавоноидов, обладающих противовоспалительным действием, эти продукты оказывают онкостатическое действие. Дело в том, что в развитии опухоли существует ряд обязательных стадий, например, воспаление, врастание сосудов в опухоль. Есть такие довольно обоснованные гипотезы, которые говорят, что маленькие опухолевые зачатки часто встречаются, но редко дают начало опухолевому росту. Чтобы опухолевый рост не случился, нужна антиангиогенная активность. В горошке это все есть, – констатировал Михаил Гинзбург.
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