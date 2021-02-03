На 57-летнего мужчину вышли сотрудники ОБЭП районной милиции. Выяснилось, что он получил незаконное вознаграждение от учащихся двух групп автошколы, в которой преподавал.
Официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Юлия Холомеева уточняет:
– В декабре курсанты должны были сдавать внутренний экзамен, чтобы получить свидетельство о прохождении обучения. Педагог решил воспользоваться ситуацией и «заработать»: за небольшое материальное вознаграждение гарантировал им зачет. В итоге от желающих первой группы получил 120 рублей, вторая передала около 200 рублей.
За взятки преподавателю автошколы придется ответить – возбуждено уголовное дело.
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Преподавателя автошколы в Осиповичах задержали за взяточничество
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ