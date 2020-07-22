Преподаватель Военной академии провел на аппарате ИВЛ 66 дней

64-летний Владимир Бутенко попал в отделение интенсивной терапии и реанимации Главного военного клинического медицинского центра с коронавирусом 10 мая, рассказали в Минобороны.

Преподаватель Военной академии Владимир Бутенко был госпитализирован 10 мая с коронавирусом и односторонней пневмонией.

– Поражение легких было достаточно объемным, за время лечения у него случился ряд осложнений, в том числе сепсис, – рассказал начальник отделения, врач анестезиолог-реаниматолог полковник медицинской службы Константин Абдин.

По его словам, энергичные меры, всестороннее лечение и уход дали результат, и 14 июля Владимир Бутенко был наконец снят с аппарата ИВЛ спустя 66 дней. Преподаватель все еще кислородозависим, однако уже может самостоятельно принимать пищу.

– В военном медицинском центре меня просто вытащили с того света. Я хожу! Врачи лишний раз напомнили, как сильно нужно беречь самое дорогое – жизнь, – отметил Владимир Бутенко и поблагодарил врачей за помощь.