Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Преподаватель Военной академии провел на аппарате ИВЛ 66 дней

Преподаватель Военной академии провел на аппарате ИВЛ 66 дней

64-летний Владимир Бутенко попал в отделение интенсивной терапии и реанимации Главного военного клинического медицинского центра с коронавирусом 10 мая, рассказали в Минобороны.

Преподаватель Военной академии Владимир Бутенко был госпитализирован 10 мая с коронавирусом и односторонней пневмонией.

– Поражение легких было достаточно объемным, за время лечения у него случился ряд осложнений, в том числе сепсис, – рассказал начальник отделения, врач анестезиолог-реаниматолог полковник медицинской службы Константин Абдин.

По его словам, энергичные меры, всестороннее лечение и уход дали результат, и 14 июля Владимир Бутенко был наконец снят с аппарата ИВЛ спустя 66 дней. Преподаватель все еще кислородозависим, однако уже может самостоятельно принимать пищу.

– В военном медицинском центре меня просто вытащили с того света. Я хожу! Врачи лишний раз напомнили, как сильно нужно беречь самое дорогое – жизнь, – отметил Владимир Бутенко и поблагодарил врачей за помощь.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Минэнерго разрабатывает стратегию развития торфяной промышленности на 2021-2025
В желудках глубоководных акул нашли микропластик
Несколько машин столкнулись на парковке в Минске
«Белавиа» сменит условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах с 1 августа
В центре Москвы саперы взорвали подозрительную сумку
Сенатор Татьяна Рунец встретилась с трудовым коллективом Минского завода игристых вин
Макей обсудил с заместителем госсекретаря США белорусско-американские отношения
Участники республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» открыли именную лавочку в городском саду Бреста
Геннадий Соловей: на Гомельщине первостепенное внимание уделяется чернобыльским районам
Фольклорным праздником «Зажинки» в Ветковском районе на Гомельщине дан старт массовой уборке зерновых
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женская революция, или Бабий бунт
Преподаватель Военной академии провел на аппарате ИВЛ 66 дней
Семейный экипаж Валерия и Татьяны Кухта первым на Брестчине собрал тысячу тонн зерна
Глубокский район в преддверии нового этапа развития
Белгидромет объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Миклашевич: конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам
Миклашевич: конституционная законность – необходимое условие для всех общественно-политических сил на выборах
Госстандарт рассчитывает на полноформатный запуск единой информационной системы ЕАЭС об опасной продукции
«Союзмультфильм» снимет мультсериал про медвежонка Умку
Министр информации Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем
Госстандарт: в Минске и Минской области в более чем 90% проверенной продукции легпрома выявлены несоответствия требованиям
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ханко ценнее подписи
Минздрав советует белорусам не выезжать в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с бывшей Брэдли Купера
Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины
Студент одного из московских университетов пытался провезти через границу марихуану
Солист группы Cardiacs скончался в Англии
Стрим. Юрист разъясняет, как оформить нотариальную сделку по новому закону
В Минске обнаружили лабораторию по расфасовке стероидов
В Квасовке на Гродненщине стартует проект стародавних танцев
Стражей лондонского Тауэра увольняют впервые за 500 лет
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бережливые против страждущих
В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
В Минском районе погиб рабочий – он упал в бетономешалку
Международный аэропорт в Шанхае приостановил работу из-за возгорания грузового самолета
ЕБРР в I полугодии увеличил инвестиции в экономику Беларуси более чем в два раза до 160 млн евро
Стоит ли ожидать поступления инвестиций в Беларусь, рассказали в НАИП
В квартире в центре Москвы найдено тело девушки с множественными травмами
Полотно «Беларусь помнит!» развернули в Брестской крепости-герое
Биржа: 22 июля доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
В Минэнерго подтвердили планы по началу загрузки топлива на первом блоке БелАЭС в августе
Что обсудят на Международной инвестиционной конференции в НАИП
блог
Сергей МИХОВИЧ
О пользе диспетчеров и биотехнологий
В Беларуси за первое полугодие из обращения изъято около 1500 наименований продукции, не соответствующей требованиям
Дело Ефремова поступило в суд
Полная готовность организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные сроки
Авторы
СКАНИРУЙТЕ