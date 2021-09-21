Преподаватель отказался прервать лекцию в пермском вузе после того, как началась стрельба

Преподаватель пермского госуниверситета проигнорировал сообщение о стрельбе в стенах учреждения и не стал прерывать лекцию. Однако перед тем, как продолжить занятие, он запер дверь в аудиторию, передает ТАСС.
– Нам известно, что произошло главное – аудитория была закрыта изнутри. Но все переживают стресс по-разному, некоторые люди продолжают делать рутинные дела. Возможно, это был один из способов не поддаться панике, – уточнил информацию собеседник ТАСС. Он также добавил, что аудитория находилась в корпусе, где нападавший открыл стрельбу.
Наряду с этим в пресс-службе вуза отметили, что выводить студентов необходимо в случае пожара.
– Но в той ситуации, которая была вчера, нужно было остаться на месте и запереть дверь, – обратил внимание собеседник агентства.
Специалисты университета проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя.
Фото: ТАСС