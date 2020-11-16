Премии «Мамина забота» вручили в Витебской области

В Витебском областном отделении Белорусского детского фонда подвели итоги областного конкурса на получение премии «Мамина забота».
В конкурсе участвовали 112 семей, воспитывающих детей-инвалидов и с особенностями психофизического развития. На суд жюри они представляли по две работы – детский рисунок и мультимедийные материалы, отражающие один день из жизни семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития.
По итогам конкурса денежные премии по 300 руб. вручили семьям витебчан Матвея Ксёнда, Владимира Павлыша и Надежды Мазур, еще пять семей получили ценные подарки и поощрительные призы.
Матвею Ксёнда поставили диагноз аутизм, но он очень общительный мальчик, ходит в обычный детсад, а в следующем году собирается идти в обычную школу. Он любит рисовать паровозики и, как многие современные дети, собирать лего.
Владимир Павлыш тоже аутист, но в отличие от Матвея, ему трудно общаться, поэтому он учится во вспомогательной школе № 26 с сопровождающим. Рисует он с раннего детства, отшлифовать мастерство помогли в клубе для особенных детей «Остров надежды». Помимо этого подросток интересуется автомобилями, любит музыку, учится играть на пианино и гитаре.
12-летнюю Надежду Мазур с ДЦП хорошо знают не только в витебской СШ № 40, где она учится в интегрированном классе, но и за пределами Беларуси. Девочка с пяти лет пишет стихи, в прошлом году вышел ее первый поэтический сборник «Мое творчество», не раз побеждала в литературных конкурсах, в том числе и международных. Рисованием она занимается с педагогом на дому с 8 лет, также изучает компьютер. Презентацию на конкурс и рисунок делала сама.
– Социализация в интегрированном классе важна не только для Нади, но и для ее одноклассников и учителей. С неохотой брали ее в обычную школу, а теперь она на Доске почета как хорошая ученица и победительница многих конкурсов. Думаю, теперь никто не жалеет о том, что рискнули и взяли ребенка с ДЦП, – рассказала мама девочки Татьяна Мазур.
– Подобных конкурсов – для семей с особенными детьми – в Витебской области раньше не проводилось. Наша задача была не только дать возможность проявить им свои творческие способности, но и привлечь внимание общественности к проблеме социализации детей-инвалидов и с особенностями развития, – сказала директор областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Ольга Обухова.
Фото предоставлены Витебским областным отделением Белорусского детского фонда
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Премии «Мамина забота» вручили в Витебской области
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