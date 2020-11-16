Премии «Мамина забота» вручили в Витебской области

В конкурсе участвовали 112 семей, воспитывающих детей-инвалидов и с особенностями психофизического развития. На суд жюри они представляли по две работы – детский рисунок и мультимедийные материалы, отражающие один день из жизни семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития.По итогам конкурса денежные премии по 300 руб. вручили семьям витебчан Матвея Ксёнда, Владимира Павлыша и Надежды Мазур, еще пять семей получили ценные подарки и поощрительные призы.Матвею Ксёнда поставили диагноз аутизм, но он очень общительный мальчик, ходит в обычный детсад, а в следующем году собирается идти в обычную школу. Он любит рисовать паровозики и, как многие современные дети, собирать лего.Владимир Павлыш тоже аутист, но в отличие от Матвея, ему трудно общаться, поэтому он учится во вспомогательной школе № 26 с сопровождающим. Рисует он с раннего детства, отшлифовать мастерство помогли в клубе для особенных детей «Остров надежды». Помимо этого подросток интересуется автомобилями, любит музыку, учится играть на пианино и гитаре.12-летнюю Надежду Мазур с ДЦП хорошо знают не только в витебской СШ № 40, где она учится в интегрированном классе, но и за пределами Беларуси. Девочка с пяти лет пишет стихи, в прошлом году вышел ее первый поэтический сборник «Мое творчество», не раз побеждала в литературных конкурсах, в том числе и международных. Рисованием она занимается с педагогом на дому с 8 лет, также изучает компьютер. Презентацию на конкурс и рисунок делала сама., – рассказала, – сказалаФото предоставлены Витебским областным отделением Белорусского детского фонда