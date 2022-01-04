Премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето перенесли

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Теперь кинокартина выйдет в прокат 1 апреля вместо 27 января. К слову, первоначально премьера «Морбиуса» должна была состояться еще летом 2020 года.Отмечается, что показ фильма студии Marvel был отложен не только из-за пандемии коронавируса, но и в стратегических целях. Дело в том, что в конце января пройдут завершающие сеансы нашумевшего фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Чтобы избежать столкновения с лидером проката, нового супергероя зрители увидят только в апреле.«Морбиус» расскажет об ученом, страдающем редким генетическим заболеванием крови. По сюжету картины главный герой превращается в вампира в результате эксперимента и борется с жаждой крови. Главную роль в фильме исполнит Джаред Лето.