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Премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето перенесли

Киностудия Sony Pictures отложила премьеру фильма «Морбиус» на три месяца. Об этом сообщает издание Super.ru

Фото: morbius.movie

Теперь кинокартина выйдет в прокат 1 апреля вместо 27 января. К слову, первоначально премьера «Морбиуса» должна была состояться еще летом 2020 года. 

Отмечается, что показ фильма студии Marvel был отложен не только из-за пандемии коронавируса, но и в стратегических целях. Дело в том, что в конце января пройдут завершающие сеансы нашумевшего фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Чтобы избежать столкновения с лидером проката, нового супергероя зрители увидят только в апреле. 

«Морбиус» расскажет об ученом, страдающем редким генетическим заболеванием крови. По сюжету картины главный герой превращается в вампира в результате эксперимента и борется с жаждой крови. Главную роль в фильме исполнит Джаред Лето.
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