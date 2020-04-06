Премьеру фильма "Кэндимен" перенесли на осень

Картина выйдет в прокат не в июне, а в конце сентября, сообщает Variety.

Студия Universal Pictures перенесла на несколько месяцев премьеру хоррора "Кэндимен" (Candyman) из-за коронавируса.

Сценаристом ремейка культового фильма 1992 года выступил создатель "Прочь" и "Мы" Джордан Пил. Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском и возрождает страшную городскую легенду о маньяке с крюком Кэндимене. Действие будет разворачиваться в современном Чикаго. В картине снимались Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго и Нэйтан Стюарт-Джарретт.