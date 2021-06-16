Премьера военно-исторической драмы "Свидетели" состоится 22 июня

Республиканская премьера киноальманаха "Свидетели" состоится 22 июня в белорусских кинотеатрах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальной киностудии "Беларусьфильм".
Военно-историческая драма "Свидетели" состоит из трех новелл – "Туфельки", "Брут" и "Скрипка", объединенных общей концепцией. Фильм посвящен событиям Второй мировой войны и памяти жертв Холокоста. "Середина ХХ века, Восточная Европа. Фильм рассказывает историю Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий. Через историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и заканчивается в витрине мемориального комплекса Освенцима. Через историю щенка немецкой овчарки, ставшего концлагерным зверем-убийцей в процессе дрессуры и манипуляций. Через историю скрипки, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны", – рассказали в пресс-службе.
Первая новелла киноальманаха "Туфельки" была включена в коллекцию фильмов мемориала Яд Вашем (Израиль) наряду с картинами о Холокосте Спилберга, Полански и Бениньи. Фильм становился лауреатом более чем 30 международных кинофорумов. Впервые в истории белорусского кино в 2013 году "Туфельки" выдвигались на соискание премии "Оскар". В основу сюжета второй новеллы трилогии "Брут" лег рассказ чешского писателя Людвика Ашкенази. Третья история "Скрипка" снята по рассказу Йосси Тавора.
По словам сопродюсера фильма Юрия Игруши, весь киноальманах "Свидетели" с каждой новеллой по отдельности снимался на протяжении пяти лет. Режиссером и сценаристом картины выступил Константин Фам. Главные роли исполнили Оксана Фандера, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Филипп Янковский, Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко, Маша Кинг и другие.
"Так как этот фильм завершен и выходит на большие экраны, было решено приурочить премьеру к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Действие картины происходит в основном в военные годы, и в ленте отражено много событий, которые касаются в том числе и Беларуси, – рассказал Юрий Игруша. – Эта тема всегда актуальна и востребована. Беларусь посвящает ей много фильмов, и об этом говорит история белорусского кино. Мы живем в непростое время, и очень важно напоминать людям, что бывает, когда начинаются войны".
"Свидетели" – фильм производства Беларуси, Израиля, Польши, России, Франции и Чехии. Созданием картины занимались киностудия "Беларусьфильм", корпорация "Русская Фильм Группа" и кинокомпания Ark Pictures. Съемки проекта велись на территории Беларуси, России, Чехии, Польши, Франции, США, Израиля, Румынии и Украины.
Опубликовано:
994
Премьера военно-исторической драмы "Свидетели" состоится 22 июня
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter