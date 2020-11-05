Премьера сериала Федора Бондарчука "Псих" пройдет в онлайн-формате

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В психологической драме поднимается тема всеобщей зависимости и одиночества человека. Главный герой – успешный московский психотерапевт Олег, который сам имеет душевные проблемы и нуждается в помощи. Его сыграл Константин Богомолов., – прокомментировал Федор Бондарчук.Для режиссера, который привык работать в другом жанре ("Притяжение", "Вторжение"), съемки "Психа" стали первым опытом работы с сериалом. Он подчеркнул: съемки сериала требуют скорости и очень напряженного графика, и здесь центральной фигурой становится актер.Автор сценария – Паулина Андреева. Проект готовился во время пандемии и самоизоляции, к съемкам приступили в июне.– поделился Бондарчук.В картине также задействованы Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Александр Горчилин и другие.