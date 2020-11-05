Премьера первого сериала Федора Бондарчука "Псих" состоится в четверг на видеосервисе more.tv, сообщает ТАСС.
Фото: uznayvse.ru
В психологической драме поднимается тема всеобщей зависимости и одиночества человека. Главный герой – успешный московский психотерапевт Олег, который сам имеет душевные проблемы и нуждается в помощи. Его сыграл Константин Богомолов.
– Наш герой лечит чужие проблемы и зависимости, а сам постоянно находится в конфликте с самим с собой. Исследовать внутренних демонов, которые прячутся за прочным внешним фасадом, было и интересно, и полезно. Я говорю сейчас не только про личность главного героя. В "Психе" мы хотели поднять тему всеобщей зависимости от разных "наркотиков", показать, как современный человек в огромном мире и в ритме всеобщей нацеленности на счастье оказывается совсем один. И как там – с собой – страшно. Раскрыть эти проблемы нам позволил именно формат сериала, – прокомментировал Федор Бондарчук.
Для режиссера, который привык работать в другом жанре ("Притяжение", "Вторжение"), съемки "Психа" стали первым опытом работы с сериалом. Он подчеркнул: съемки сериала требуют скорости и очень напряженного графика, и здесь центральной фигурой становится актер.
Автор сценария – Паулина Андреева. Проект готовился во время пандемии и самоизоляции, к съемкам приступили в июне.
– Сами того не осознавая, мы работали в такое тяжелое для всех время, хотя сценарий писался задолго до пандемии. Но соблюдались все меры безопасности. Наш главный герой очень осторожен, всюду ходит с антисептиком и помешан на чистоте и порядке, – поделился Бондарчук.
В картине также задействованы Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Александр Горчилин и другие.
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Премьера сериала Федора Бондарчука "Псих" пройдет в онлайн-формате
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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