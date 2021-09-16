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  2. Премьера патриотической песни к Дню народного единства - 17 сентября

Премьера патриотической песни к Дню народного единства - 17 сентября

Ты единством сильна, моя Беларусь! Премьера патриотической песни к Дню народного единства - 17 сентября. Исполнитель, автор музыки и слов - Шепет Вадим Эдуардович.

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