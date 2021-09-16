Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Ты единством сильна, моя Беларусь! Премьера патриотической песни к Дню народного единства - 17 сентября. Исполнитель, автор музыки и слов - Шепет Вадим Эдуардович.