Главная Премьера патриотической песни к Дню народного единства - 17 сентября Опубликовано: 16.09.2021 19:11:27 799 Премьера патриотической песни к Дню народного единства - 17 сентября Ты единством сильна, моя Беларусь! Премьера патриотической песни к Дню народного единства - 17 сентября. Исполнитель, автор музыки и слов - Шепет Вадим Эдуардович. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: День народного единства 17 сентября День народного единства Альфа Радио Версия для печати Новости и статьи