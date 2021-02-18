Премьера новой программы «Остров желаний» пройдет в Белгосцирке 20 февраля

Шустрые хорьки, собачки и милые пони, воздушные гимнасты и брутальные наездники, длинноногие танцовщицы и красавчик-жонглер – в Белгосцирке в субботу начнется новая программа.



Что интересно, «Остров желаний» уже третья по счету премьера в столичном цирке, подготовленная на 99% с участием белорусских артистов. Как говорят в цирке, при необходимости будет создан и четвертый проект, однако выражают осторожную надежду: если весной в стране по плану пройдет массовая вакцинация от коронавируса, в мае в Беларусь можно будет пригласить и зарубежных звезд манежа. А пока что Белгосцирк обходится собственными силами – и надо признать, результат получается приятный.



Тем более, есть в новой программе и особенный гость – хорошо знакомый нашей публике заслуженный артист России Андрей Аверюшкин, блестящий клоун и немного дрессировщик. Как говорит он сам, не отозваться на приглашение администрации Белгосцирка не мог:



– Я прилетел, потому что очень люблю Беларусь – наверное, я белорус в душе.



Прилетел великолепный коверный не один: именно ему удалось доселе считавшееся невозможным – научить хорьков, считающихся совершенно не поддающимися дрессировке, разным забавным трюкам. Надо признать, маленькие пушистые артисты вызывают восторг.



– Я их не дрессирую, я с ними играю, – признается Андрей Аверюшкин. – Все, кто пытался хорьков именно дрессировать, не добились успеха. А я включаю логику клоуна, ведь хорьки очень любят играть. И на манеже они именно играют.



Представление обещает быть красочным и динамичным. Кроме того, с момента возобновления работы все программы Белгосцирка идут без антракта – такое решение принято, чтобы публика не толпилась в гардеробе, подвергая себя риску инфекции. С одной стороны, мы теряем возможность всласть побродить по фойе в перерыв и накормить детей пирожными в буфете, а с другой – есть в этом несомненный плюс: полутора-двухчасовая программа, что называется, заходит на ура – и взрослым удается набрать впечатлений, и малыши не успевают устать от продолжительного действа.