Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич рассказал о возрождении Купаловского театра и поделился, когда ждать премьеру новой «Павлинки». Об этом сообщает телеканал «ОНТ».
Премьера новой постановки легендарной «Павлинки» на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы намечена на 3, 5, 6 и 7 марта.
Старт продажи билетов – уже завтра, 23 февраля. Глава ведомства уверен, что открытие театра после полугодового перерыва будет отличным подарком накануне Международного женского дня.
Министр отметил сплоченность труппы театра и то, что он обновился благодаря новым кадрам. А. Маркевич также заявил, что высокая планка всегда узнаваемого Национального академического театра имени Янки Купалы будет сохранена.
Фото: БЕЛТА
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Премьера нового спектакля «Павлинка» в Купаловском состоится в начале марта
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