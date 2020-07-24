Премьер Роман Головченко посещает БМЗ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершает рабочую поездку в Жлобинский район. Главная точка его визита – Белорусский металлургический завод.





Сегодня ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» восстанавливает привычный режим работы. По итогам июля на предприятии прогнозируется рост объемов выплавки стали на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. Положительная динамика ожидается по показателям экспорта и объему полученной выручки.

Как крупный экспортер БМЗ ощутил на себе влияние коронавируса на мировую экономику. Больнее всего пандемия ударила по метизному производству, в частности, по реализации такой дорогостоящей продукции, как металлокорд. Из-за карантинных мероприятий многие европейские потребители либо заметно снизили объемы ее закупки, либо поставили на паузу имеющиеся контракты. Сейчас наблюдается процесс оживления рынка. Как результат, в июле на БМЗ прогнозируется увеличение производства металлокорда более чем на 70% по сравнению с предыдущим месяцем, оно должно превысить отметку в 5400 тонн. Существенный рост ожидается и по таким позициям, как бортовая бронзированная проволока и проволока стальная.

За шесть месяцев текущего года БМЗ выплавил 1 миллион 250 тысяч тонн стали. В цехах предприятия она была переработана в различную металлопродукцию (прокат, горячекатаные трубы, металлокорд и различные виды проволоки) и реализована потребителям. Более 80% выпущенной в 2020-м на заводе металлопродукции отгружено на экспорт. Его география за отчетный период насчитывает 49 стран мира. Лидерами по потреблению белорусской металлопродукции стали Российская Федерация, Израиль, Литва, Германия и Нидерланды.

Пробуждение мировых рынков выливается в хорошие денежные показатели для белорусских металлургов. По итогам 6 месяцев 2020 года ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» нарастило экспорт в страны ЕС сортового проката, предназначенного для автомобилестроения. Речь идет о конструкционном прокате диаметром 20–80 мм. Данной продукции было реализовано на 18,3 миллиона долларов.

Кстати, для Белорусского металлургического завода выход на премиальный рынок автомобилестроения стал возможен после запуска в 2015 году сортопрокатного цеха № 2. В настоящее время в нем производится почти половина выпускаемой на заводе инновационной продукции.

Фото предоставлено БМЗ