По итогам Евразийского межправительственного совета, которое прошло сегодня в режиме видеоконференции, премьер-министры согласовали подходы по допуску товаров к госзакупкам. Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Фото: БЕЛТА
– Эта тема многие годы не решалась. Сегодня приняты принципиальные и окончательные решения, которыми регламентируется доступ товаров всех стран ЕАЭС на допуск к госзакупкам и муниципальным закупкам, которые осуществляются в наших странах.
По его словам, это шаг, которого ждали многие товаропроизводители и бизнес-сообщества.
Опубликовано:
368
Премьер-министры ЕАЭС согласовали подходы по допуску товаров к госзакупкам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter