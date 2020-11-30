Премьер-министры Беларуси и России подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества

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В ходе разговора главы правительств подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества.Стороны затронули текущую эпидемиологическую ситуацию, обменялись мнениями о мерах, которые принимаются в двух странах для предотвращения распространения COVID-19.Также премьер-министры обсудили график предстоящих контрактов на правительственном уровне и повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 4 декабря 2020 года в формате видеоконференции.