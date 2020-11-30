Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского Правительства.
Фото: БЕЛТА
В ходе разговора главы правительств подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества.
Стороны затронули текущую эпидемиологическую ситуацию, обменялись мнениями о мерах, которые принимаются в двух странах для предотвращения распространения COVID-19.
Также премьер-министры обсудили график предстоящих контрактов на правительственном уровне и повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 4 декабря 2020 года в формате видеоконференции.
Опубликовано:
2588
Премьер-министры Беларуси и России подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter