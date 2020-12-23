Премьер-министр вручил государственные награды работникам различных отраслей

Сегодня во Дворце Республики Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды. Их удостоились более 60 человек, среди которых работники здравоохранения, труженики села, работники промышленности, деятели искусства, представители сферы образования, общественных объединений, налоговых органов и госслужащие.
Руководитель Правительства отметил, что результаты, которых добились награждаемые, – гордость для страны.
– Сегодня по поручению Президента вам, лучшим представителям трудовых коллективов страны, будут вручены заслуженные государственные награды. Каждый из вас является образцом профессионализма, надежности, верности долгу, умения брать на себя ответственность за принимаемые решения, за порученный участок работы. Вы с честью идете по своему трудовому пути, и результаты, которых каждый смог добиться, – это гордость для Беларуси.
Особые слова благодарности Роман Головченко адресовал работникам здравоохранения. По его словам, в этот сложный год медики, несмотря на все трудности, продолжают ежедневно спасать жизни. Также Премьер-министр отметил заслуги работников сферы образования.
– Именно благодаря вашему таланту и тому, что вы вкладываете душу в то дело, которым занимаетесь, белорусская система образования успешно и достойно развивается, активно внедряя современные технологии и инновации в образовательный процесс. Воспитание детей – это главная задача на сегодня для нас. Воспитание не просто подготовленных и интеллектуально развитых молодых людей, но и людей, которые верны своей стране, которые испытывают чувство гордости и патриотизма за страну, в которой растут.
Среди награжденных – большая группа госслужащих. Премьер-министр подчеркнул, что реализация масштабных проектов и качественное решение поставленных перед госорганами задач во многом зависит от профессионализма управленческих кадров. Отмечая заслуги работников других отраслей, Роман Головченко подчеркнул, что их вклад в экономику государства велик.
– В нашем молодом и независимом государстве уже сложились свои трудовые и культурные традиции. И среди создателей этих традиций все вы находитесь на передовой. Вы – человеческий капитал Беларуси. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом.
В заключение Премьер-министр поблагодарил всех присутствующих за добросовестное отношение к труду, профессионализм и самоотверженность при выполнении служебного и гражданского долга.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр вручил государственные награды работникам различных отраслей
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