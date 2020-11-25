Премьер-министр вручил государственные награды работникам ключевых отраслей

Роман Головченко особо отметил, что церемония вручения государственных наград – это возможность по достоинству отметить достижения людей, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна.По мнению Премьер-министра, такие достижения являются ориентиром и достойным примером для молодежи, как реализовывать свои таланты и устремления.Среди награжденных было немало представителей агропромышленного комплекса:Обращаясь к работникам железной дороги, Роман Головченко отметил, что они, несмотря на трудности, экономические сложности, связанные с пандемией, смогли работать на максимуме своих возможностей.Также госнаграды были вручены и представителям творческой интеллигенции. Глава Правительства акцентировал внимание на том, что во все времена роль культуры в обществе бесценна:В завершение Роман Головченко напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси.