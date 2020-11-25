Премьер-министр вручил государственные награды работникам ключевых отраслей

Премьер-министр Роман Головченко сегодня во Дворце Республики вручил государственные награды. Их удостоились около 40 человек, среди которых труженики села, деятели культуры, науки, образования, сотрудники сферы социальной защиты, строительной отрасли, общественных объединений, налоговых органов.
Роман Головченко особо отметил, что церемония вручения государственных наград – это возможность по достоинству отметить достижения людей, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна.
– Каждый из награждаемых добился значимых, а иногда и выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, внес большой личный вклад в укрепление и развитие страны.
По мнению Премьер-министра, такие достижения являются ориентиром и достойным примером для молодежи, как реализовывать свои таланты и устремления.
Среди награжденных было немало представителей агропромышленного комплекса:
– Текущий год продолжает проверять на прочность многие отрасли экономики, но, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс страны сработал стабильно. Слаженный и самоотверженный труд аграриев позволил сформировать по ряду культур рекордные показатели в этом году.
Обращаясь к работникам железной дороги, Роман Головченко отметил, что они, несмотря на трудности, экономические сложности, связанные с пандемией, смогли работать на максимуме своих возможностей.
Также госнаграды были вручены и представителям творческой интеллигенции. Глава Правительства акцентировал внимание на том, что во все времена роль культуры в обществе бесценна:
– Белорусское искусство традиционно закрепляет идеалы красоты, добра, справедливости, играет значительную роль в формировании моральных и эстетических ценностей. Благодаря вам, людям талантливым, творческим, вдохновленным, неравнодушным, национальная культура получает новое измерение.
В завершение Роман Головченко напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси.
– Можно с уверенностью сказать, что именно вы, удостоенные сегодня государственных наград, заложили трудовые и культурные традиции нашего молодого государства.
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Премьер-министр вручил государственные награды работникам ключевых отраслей
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Фото: Александр КУШНЕР