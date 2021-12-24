"Роль каждого в укреплении страны велика". Головченко вручил награды представителям трудовых коллективов

Премьер-министр Роман Головченко сегодня во Дворце Республики вручил государственные награды за высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей представителям трудовых коллективов. Высокой оценки удостоились более 50 человек из разных сфер.







- В канун наступающего Нового года очень приятно по поручению Президента вручить вам, лучшим представителям трудовых коллективов страны, государственные награды, - отметил во время торжественной церемонии Роман Головченко, - Своим личным примером вы доказали, сколь велика роль каждого человека, каждой личности в укреплении страны, наращивании ее производственного, культурного, социального потенциала. Глубокого уважения заслуживает преданность делу и целеустремленность в достижении целей развития как ваших коллективов, организаций, так и нашей Родины в целом.

Премьер-министр обратил внимание на то, что на мероприятии присутствуют представители самых разных профессий. Среди награждаемых традиционно медицинские работники.

- Именно вы лучше всего знаете настоящую цену человеческой жизни и стоите на страже здоровья общества. Высокими наградами отмечен труд представителей нефтехимической и энергетической отраслей, работников органов статистики, налоговой службы.















Слова благодарности также прозвучали в адрес строителей, работников промышленного комплекса и ученых. Государственные награды традиционно были вручены представителям образовательной, культурной сфер.

- Ваш вклад в развитие национального искусства, духовное и эстетическое воспитание наших граждан без преувеличения огромен. Я уверен, что ваши выдающиеся профессиональные качества, которые сегодня отмечены, ваша энергия и ответственность будут и впредь служить на благо нашей Родины.

По словам Премьер-министра, Государственная награда — это всегда знак и признания заслуг, и одновременно знак высокого доверия.







- Гордитесь этим, будьте всегда ориентиром для других и самое главное никогда не останавливайтесь на достигнутом.

В заключении Роман Головченко пожелал всем награжденным здоровья и дальнейших успехов на благо служения страны.

Медалью Франциска Скорины наградили члена Союза писателей Беларуси, директора - главного редактора «Издательского дома «Звязда» Александра Карлюкевича. По его словам, такая высокая оценка для него особенно важна:







Это очень высокая награда, и, конечно же, я выражаю благодарность руководству страны – нашему Президенту, Правительству за такую высокую оценку. Я считаю, что для меня, как и для всех любая награда – это задача на завтра. Сегодня в тех профессиональных направлениях, за которые нас наградили – очень много работы. И, безусловно, мы все будем решать эти вопросы на благо нашей страны.





