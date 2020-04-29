Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом

Накануне Джонсон вернулся к работе после того, как переболел коронавирусной инфекцией, сообщает Сплетник.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями. Ребенок был рожден в одной из лондонских больниц утром в среду.

Как отметил пресс-секретарь пары, новоиспеченные родители очень счастливы и взволнованы и хотели бы поблагодарить невероятную команду медиков. К слову, для Бориса Джонсона этот ребенок стал пятым, а вот Саймондс стала матерью впервые.