Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Премьер-министр Роман Головченко совершил рабочую поездку в Борисов

Премьер-министр Роман Головченко совершил рабочую поездку в Борисов

Премьер-министр Роман Головченко с рабочей поездкой посетил Борисов. В частности, руководитель Правительства ознакомился с перспективами развития ОАО «БАТЭ». Он посетил цеха предприятия, пообщался с трудовым коллективом, а также провел рабочее совещание с руководством холдинга.

Сейчас предприятие реализует бизнес-план инновационного проекта по созданию производства нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. Срок его реализации – 2019– 2023 годы, с выходом на проектную мощность в 2024 году. В рамках реализации проекта планируется освоение новых модификаций стартеров и генераторов для перспективных двигателей, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше. Перспективная продукция предназначена для установки на автомобили КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, УАЗ, тракторы МТЗ и спецтехнику.




Но прежде перед руководством завода стоит задача выбраться из долговой ловушки и рассчитаться по существующим кредитам. Пять лет назад государство уже подставило свое плечо  заводу была оказана существенная господдержка, напомнил Премьер-министр Роман Головченко во время общения с трудовым коллективом завода. Но вместе с тем у предприятия на сегодняшний день большая кредитная нагрузка:

 Болевые точки ясны. Это происходит из-за падения продаж, закредитованности и отсутствия оборотных средств. Проблемы, которые характерны для многих предприятий, на «БАТЭ» приобрели наиболее острый характер. И больше всего настораживает то, что фактически это повторение ситуации, которая была в 2015 году. Тогда принималось решение об оказании государственной поддержки ряду предприятий, в том числе и «БАТЭ». Но, как мы видим сейчас, вопреки обещаниям, которые давались, ситуация кардинально не улучшилась. И меры господдержки не привели к серьезному изменению финансово-экономического положения. Объяснения могут быть разными, но факт остается фактом. Теперь, когда Министерство промышленности с подачи предприятия вносит предложение об оказании очередной порции господдержки, причем очень серьезной, я решил лично убедиться в том, что то, что предлагается  это решение, которое поможет кардинально что-то изменить. Ведь заверения заключаются в том, что предприятие здоровое и жизнеспособное. Но для того, чтобы выйти на новый уровень развития и повысить рентабельность продаж, нужно отвязаться от старых долгов. Насколько эти заверения соответствуют реальному положению дел  в этом и состоит моя задача.

После общения с трудовым коллективом предприятия Роман Головченко собрал совещание как с руководством ОАО «БАТЭ», так и с директорами предприятий потребителей борисовской продукции. Задача – выработать комплексные подходы по дальнейшему развитию завода. По его итогам руководитель Правительства сообщил журналистам, как дальше будет развиваться предприятие:

 Задача была проанализировать, насколько аргументы руководства предприятия соответствуют реальности о том, что дальнейшему развитию мешают закредитованность и большая долговая нагрузка, и насколько меры финансового оздоровления, которые предлагаются, позволят выйти на восходящую траекторию развития. Сегодня мы эти вопросы предметно обсуждали. Некоторые вопросы подробно разобрали, по некоторым приняли решение дать больше времени на доработку. В руках государства есть арсенал инструментов, которые могут быть задействованы. В первую очередь это меры финансовой поддержки. Главная задача чтобы документ, который будет представляться Президенту, был глубоко проработан и была уверенность в том, что он сработает и даст возможность добиться тех результатов, которые мы планируем.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Петришенко: все мероприятия "Славянского базара" должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления
На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов
Кухарев встретился с представителями трудовых коллективов Лидского района
По новой программе «Семейный капитал» уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета
В Беларуси создадут искусственное мини-сердце
Два человека погибли из-за камнепада в Австрии
Виктор Ананич: отсутствие карантинных ограничений позволило сохранить в стране рабочие места
Экологическое состояние девяти водоемов нацпарка "Браславские озера" планируется исследовать в нынешнем сезоне
В Беларуси есть возможность собрать запланированные 8,1 миллиона тонн зерна
Премьер-министр о зарплатах: должны соответствовать производительности труда
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не нужно золота ему, зачем – он свой процент имеет
Барановичский район отметил 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Сенатор Сергей Рачков посетил Минскую обойную фабрику
Единственная девушка-лесник в Белыничском лесничестве. Проект «Сапрўдныя каштоўнасці»
Депп рассказал в суде об адской жизни в браке с Эмбер Херд
На ЦТ по химии нарушений не зафиксировали
Рапота: последствия налогового маневра в России стали основной проблемой в белорусско-российских отношениях
Каранкевич: встречи с трудовыми коллективами помогают объективно оценить ситуацию на предприятиях
Вина всех фигурантов «дела банкиров» доказана, считает сторона обвинения
Премьер-министр Роман Головченко совершил рабочую поездку в Борисов
В ГАИ рассказали, как рассматривают жалобы на шум мотоциклов в городе
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Грош цена
В СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района рекордный урожай озимого ячменя – 121 центнер с гектара
Головченко: несмотря на мировую пандемию, ситуация в экономике страны контролируемая
Сергей Сивец: демократия – это институт народовластия, а не «замаскированная» технология дестабилизации общества и государства
С 2021 года сделки с недвижимостью можно будет удостоверить у любого нотариуса
Министр образования провел прием граждан в Пинском районе
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко провел выездной прием граждан в Шарковщинском районе
Дмитрий Никуленков получил тренерский диплом
В Беларуси выздоровели 52 854 человека с COVID-19
«Ауди» врезалась в столб в Минске
Макей отметил эффективность Представительства ЮНИСЕФ в Беларуси под руководством Рашеда Сарвара
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
ЕС не сможет отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем
«Шахтер» арендовал лучшего снайпера чемпионата Беларуси Джасурбека Яхшибоева
Экс-капитан «Городеи» Павлючек перешел в «Славию»
Презентация первой «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех!» состоялась в Минске
Россия снимает временные ограничения на поставку белорусской говядины
В Брестской области началась заготовка черники
Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел прием граждан в Воложине
Фернандо Алонсо вернется в "Формулу-1" в следующем сезоне
Классическая шарлотка: секреты приготовления
При стрельбе в Нью-Джерси пострадали семь человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
Забег, автофест и ночной парад. День молодежи пройдет 18 июля на «Славянском базаре в Витебске»
Генпрокуратура проверяет законность получения "значительного объема имущества" четырьмя фигурантами "дела банкиров"
Вице-министр экономики и инноваций Литвы: Беларусь и Литва в условиях пандемии смогли сохранить логистические связи
Авторы
СКАНИРУЙТЕ