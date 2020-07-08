Премьер-министр Роман Головченко совершил рабочую поездку в Борисов

Премьер-министр Роман Головченко с рабочей поездкой посетил Борисов. В частности, руководитель Правительства ознакомился с перспективами развития ОАО «БАТЭ». Он посетил цеха предприятия, пообщался с трудовым коллективом, а также провел рабочее совещание с руководством холдинга.

Сейчас предприятие реализует бизнес-план инновационного проекта по созданию производства нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. Срок его реализации – 2019– 2023 годы, с выходом на проектную мощность в 2024 году. В рамках реализации проекта планируется освоение новых модификаций стартеров и генераторов для перспективных двигателей, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше. Перспективная продукция предназначена для установки на автомобили КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, УАЗ, тракторы МТЗ и спецтехнику.













Но прежде перед руководством завода стоит задача выбраться из долговой ловушки и рассчитаться по существующим кредитам. Пять лет назад государство уже подставило свое плечо – заводу была оказана существенная господдержка, напомнил Премьер-министр Роман Головченко во время общения с трудовым коллективом завода. Но вместе с тем у предприятия на сегодняшний день большая кредитная нагрузка:

– Болевые точки ясны. Это происходит из-за падения продаж, закредитованности и отсутствия оборотных средств. Проблемы, которые характерны для многих предприятий, на «БАТЭ» приобрели наиболее острый характер. И больше всего настораживает то, что фактически это повторение ситуации, которая была в 2015 году. Тогда принималось решение об оказании государственной поддержки ряду предприятий, в том числе и «БАТЭ». Но, как мы видим сейчас, вопреки обещаниям, которые давались, ситуация кардинально не улучшилась. И меры господдержки не привели к серьезному изменению финансово-экономического положения. Объяснения могут быть разными, но факт остается фактом. Теперь, когда Министерство промышленности с подачи предприятия вносит предложение об оказании очередной порции господдержки, причем очень серьезной, я решил лично убедиться в том, что то, что предлагается – это решение, которое поможет кардинально что-то изменить. Ведь заверения заключаются в том, что предприятие здоровое и жизнеспособное. Но для того, чтобы выйти на новый уровень развития и повысить рентабельность продаж, нужно отвязаться от старых долгов. Насколько эти заверения соответствуют реальному положению дел – в этом и состоит моя задача.

После общения с трудовым коллективом предприятия Роман Головченко собрал совещание как с руководством ОАО «БАТЭ», так и с директорами предприятий –потребителей борисовской продукции. Задача – выработать комплексные подходы по дальнейшему развитию завода. По его итогам руководитель Правительства сообщил журналистам, как дальше будет развиваться предприятие:

– Задача была проанализировать, насколько аргументы руководства предприятия соответствуют реальности о том, что дальнейшему развитию мешают закредитованность и большая долговая нагрузка, и насколько меры финансового оздоровления, которые предлагаются, позволят выйти на восходящую траекторию развития. Сегодня мы эти вопросы предметно обсуждали. Некоторые вопросы подробно разобрали, по некоторым приняли решение дать больше времени на доработку. В руках государства есть арсенал инструментов, которые могут быть задействованы. В первую очередь это меры финансовой поддержки. Главная задача – чтобы документ, который будет представляться Президенту, был глубоко проработан и была уверенность в том, что он сработает и даст возможность добиться тех результатов, которые мы планируем.