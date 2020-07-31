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  2. Премьер-министр работникам стеклозавода «Неман»: надо ориентироваться на рынок

Премьер-министр работникам стеклозавода «Неман»: надо ориентироваться на рынок

Надо ориентироваться на то, что востребовано рынком. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время общения с трудовым коллективом стеклозавода «Неман» в Березовке. По его словам, предприятию надо больше упор сделать на производство и реализацию теплоизоляционных материалов.

– Сейчас идет диверсификация. Если раньше вы были высокохудожественным комбинатом, выпускали рюмки, бокалы, тарелки, то сейчас надо больше ориентироваться на то, что востребовано рынком. Рынок сейчас – это теплоизоляционные материалы. Поэтому посмотрим, можно ли увеличить объемы производства, объемы продаж.

В целом говоря о работе предприятия, Премьер-министр отметил, что несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться заводу в последние 10 лет, благодаря поддержке государства у завода хорошее будущее.

– Основная задача – чтобы предприятие было здорово и чтобы у него было все в порядке. К сожалению, в последние 10 лет разные периоды были в жизни «Немана». В основном в проблемную ситуацию попали из-за того, что брали кредиты на модернизацию, но не получалось выйти на запланированную эффективность. По каким причинам – это уже другой вопрос. Скопилась такая нагрузка на предприятие, которая не позволяла дальше никакие планы строить. Все уходило на оплату кредитов, займов и ссуд. Итог мог бы быть очень простой – санация и банкротство. И такая ситуация была бы, если бы не вмешалось руководство страны. И меры поддержки, которые были в апреле, в очередной раз оказаны предприятию – они беспрецедентны даже по республиканским меркам.

Роман Головченко подчеркнул, что если раньше государство могло отсрочить платежи в крайних случаях на 5 лет, то на «Немане» Президентом с учетом уникальности завода принято решение отнести на 25 лет выплаты накопившихся долгов.

– Фактически сейчас можно начинать работу с чистого листа. В принципе, это возымело определенный эффект. Сейчас зарплата выплачивается вовремя. Налоги платятся своевременно.

Фото: БЕЛТА

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