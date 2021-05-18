Премьер-министр подвел итоги работы экономики за первый квартал

Из шести важнейших параметров прогноза социально-экономического развития выполнено четыре. Об этом во время заседания Совета Министров об итогах социально-экономического развития страны за первый квартал текущего года сообщил Премьер-министр Роман Головченко.
- В первом квартале обеспечено положительное сальдо внешней торговли - 828 млн долларов, или 5,9 процентов к ВВП. Это рекордный показатель за последние 10 лет.
Также, по его словам, реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,9 процента. В бюджетной сфере выполнен основной критерий - 82,8 процента от средней зарплаты по стране. В приоритетном порядке поддержаны низкооплачиваемые категории бюджетников: с января их зарплата повышена в среднем на 9 процентов. Поступательно решается задача по повышению к 2025 году зарплат медицинских и педагогических работников до 150 процентов и 100 процентов к уровню средней зарплаты. Вместе с тем сохраняется негативное влияние межрегиональных разрывов в заработной плате.
Глава Правительства отметил и положительный момент: сохранены стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социальной защиты. Всего на финансирование этих надбавок в текущем году из местных бюджетов направлено более 425 млн рублей.
- Благодаря устойчивой работе реального сектора не допущено роста безработицы. В марте она составила 4 процента по методологии Международной организации труда при прогнозе в 4,2-4,4 процентных пункта по итогам года.
Из важнейших параметров прогноза социально-экономического развития в первом квартале не выполнены доля инвестиций в ВВП и индекс потребительских цен на социально значимые товары. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,9 процента, доля в ВВП - 15,6 процента при прогнозе в 21,3-21,4 процента.
- Вопросы инвестиций и строительства будут обсуждаться на отдельном заседании Президиума Совета Министров. Еще один вопрос - кредитование банками жилищного строительства. В Правительство поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Я поручил вице-Премьеру, курирующему строительный комплекс, оперативно провести работу с банками и выработать решения по урегулированию сложившейся ситуации. Программа жилищного строительства на этот год должна быть безусловно выполнена.
Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2 процента к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Роман Головченко подчеркнул, что это постановление было своевременным и позволило сдержать необоснованный рост цен на товары повседневного спроса. Вместе с тем обсуждается целесообразность продления действия этого документа.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр подвел итоги работы экономики за первый квартал
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