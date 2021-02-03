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Премьер-министр обсудил взаимодействие Беларуси и России в противодействии COVID-19 с главой Роспотребнадзора

Сегодня Премьер-министр Роман Головченко обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы межгосударственного сотрудничества по противодействию вирусным заболеваниям. Глава Правительства особо подчеркнул, что благодаря тому, что санитарные службы Беларуси и России находятся в тесном контакте с первых дней появления пандемии, сегодня удается регулировать ситуацию:


   – COVID-19 оставил глубокий отпечаток на экономике двух стран. Это сказалось и на ограничении деловой активности, коммуникациях, негативно повлияло на результаты торгово-экономического взаимодействия. Но мы видим сейчас, что благодаря скоординированным усилиям, мы имеем позитивные тенденции по преодолению последствий пандемии. Наши тесные контакты позволил синхронизировать этот процесс.

Также Роман Головченко заметил, что на межгосударственных площадках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, коллеги отмечают тот факт, что Беларусь, как и Россия, сохранила в полной мере государственную систему борьбы с инфекционными заболеваниями.


–Мы не занимались перепрофилированием инфекционных стационаров, сохраняли подготовку специалистов-инфекционистов. Сейчас мы видим правильность этих решений.
 
В свою очередь Анна Попова отметила, что сейчас специалисты Беларуси и России обсуждают проведение совместных научных исследований, связанных с COVID-19.
 
– Первое – это изучение популяционного иммунитета в Беларуси. Такой проект в Российской Федерации проходит очень успешно, мы понимаем, какое количество населения в России имеет иммунитет.


 По ее словам, данные о популяционном иммунитете позволяют прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию. Еще одна обсуждаемая инициатива – это работа по мониторингу изменчивости вируса на территории Беларуси. В Российской Федерации эта работа идет достаточно давно.
 
Также Анна Попова сообщила, что Россия передала Беларуси образцы новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и новую тест-систему.
 
– Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала новую вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Беларуси. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса.


 По итогу встречи министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который тоже принял в ней участие, дал высокую оценку новой российской вакцине. Он выразил надежду, что данная вакцина будет поставлена в большем количестве и поможет в комплексном противодействии коронавирусу. Также он обратил внимание, что ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась.
 
–Мы констатируем стабилизацию эпидпроцесса в Беларуси и России. Понятно, что Беларусь гораздо меньшая страна, но во всех регионах страны эпидпроцесс показывает меньшую интенсивность. 


Фото: БЕЛТА
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