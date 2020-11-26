Премьер-министр Роман Головченко провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Во время мероприятия стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по линии Союзного государства, а также развитие торгово-экономического сотрудничества.
– В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства, – обратил внимание Премьер-министр.
Роман Головченко также заметил, что в этом году из-за эпидемиологической ситуации, скорее всего, не будет проведено заседание Совета министров СГ.
– Однако необходимо определить, когда будет возможно провести очередное заседание. Мы рады, что группа высокого уровня активно работает и очень большой спектр вопросов был рассмотрен недавно на заседании. Насколько мне известно, группа собирается встретиться еще и в этом году, поэтому хотелось бы услышать от вас оценку работы.
Кроме того, Роман Головченко акцентировал внимание на том, что необходимо также рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году.
– В целом хочется услышать ваши рекомендации, над чем надо внимательно поработать в ближайшее время.
В свою очередь Григорий Рапота согласился с утверждением, что вопросов для обсуждения накапливается много. Он напомнил о повестке дня и рассматриваемых в настоящее время направлениях.
– Группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно. И конечно, все, что можно будет там решить, мы решим. Проводили эти заседания мы в онлайн-режиме, это стало для нас привычным форматом.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с Государственным секретарем Союзного государства
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