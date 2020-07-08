Премьер-министр о зарплатах: должны соответствовать производительности труда

Зарплаты должны соответствовать производительности труда. Такое мнение высказал журналистам Премьер-министр Роман Головченко по итогам рабочей поездки в Борисов. По его словам, зарплату надо заработать:

– Если она не будет соответствовать производительности труда, мы получим лишние деньги. А это инфляция. Дальше инфляция будет съедать рост зарплат. И это замкнутый круг.

Говоря о резервах для роста зарплаты, Премьер-министр подчеркнул, что для этого необходимо повышать производительность труда, сокращать затраты и увеличивать выручку от продаж.

– Для этого нужны меры по оптимизации производства, внедрению новых технологий, инноваций, – резюмировал руководитель Правительства.