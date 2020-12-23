Глава правительства Молдовы Ион Кику сложил полномочия, чтобы спровоцировать роспуск парламента. Это было сделано, дабы ускорить процедуру проведения досрочных выборов в законодательный орган.
Об отставке Кику заявил на брифинге с действующим президентом страны Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.
«Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов. Это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства», – сказал он.
На обновлении состава законодательного органа настаивает молдавская оппозиция. В том числе и избранный президент страны Майя Санду, которая вступит в должность уже завтра, 24 декабря. Проведение досрочных выборов в парламент было одним из первоочередных планов ее действий на высшем посту. Также напомним, что именно эта процедура была требованием Ренато Усатого (третьего по популярности кандидата в 1-м туре президентских выборов) для поддержки Санду во 2-м туре его сторонниками.
Игорь Додон, комментируя решение Кику, поделился мнением о действиях, которые придется предпринимать Санду с первых дней в должности: «Новый президент должен взять на себя всю ответственность за ситуацию в стране и начать дискуссии с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства или обсудить план роспуска парламента».
Кстати, сам Додон идею досрочных выборов в 2021-м поддержал, но отмечал, что из-за пандемии их необходимо отодвинуть на более дальний срок. Политик и сам нацелен на парламент: вскоре после истечения своего президентского мандата (сегодня, 23 декабря) он возглавит Партию социалистов. А с ней позже будет участвовать в борьбе за места в высшем законодательном органе. Сейчас социалисты удерживают в нем 37 мест из 101.
Фото: ТАСС
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Премьер-министр Молдовы подал в отставку
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