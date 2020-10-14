Садыр Жапаров заявил, что намерен сегодня, 14 октября, встретиться с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и предложить ему сложить полномочия, передает информационное агентство «Кабар».
Глава правительства сказал, что отставка президента, как и отмена итогов парламентских выборов 4 октября, входила в число требований народа.
На встрече с президентом Жапаров планирует решить вопрос с отставкой президента.
– Этот вопрос решить нужно сегодня. Уже 10 дней прошло с тех пор, как мы пришли к соглашению, – уточнил он.
Напомним, ранее, 14 октября, парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства, а президент государства подписал указ о его назначении. Премьер-министром Кыргызстана официально стал Садыр Жапаров, а первым вице-премьером – Артем Новиков.
Фото: информационное агентство «Кабар»
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Премьер-министр Кыргызстана: вопрос об отставке президента должен решиться сегодня
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