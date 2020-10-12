Об этом сегодня заявил новый премьер-министр страны Садыр Жапаров во время совещания кабмина в Бишкеке, пишет информационное агентство «Кабар».
– Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препон, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки, – сказал Садыр Жапаров.
По его словам, Кыргызстан стоит на пороге больших политических и экономических реформ.
Во время совещания премьер-министр распорядился принять меры по борьбе с распространением коронавируса, обеспечить общественную и продовольственную безопасность и своевременное осуществление социальных выплат.
Напомним, парламент Кыргызстана утвердил Жапарова новым премьер-министром страны на внеочередном заседании 10 октября.
За день до этого глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера. С сегодняшнего дня в Бишкеке повторно введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Это происходит на фоне продолжающихся в Кыргызстане протестов после парламентских выборов. Массовые акции несогласных с итоговыми цифрами ЦИК начались 5 октября. На следующий день итоги выборов были признаны недействительными, но протесты не прекратились. На них уже пострадало более тысячи человек.
Фото: информационное агентство «Кабар»
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Премьер-министр Кыргызстана: госорганы должны работать в штатном режиме
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