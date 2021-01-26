Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.11
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, передает ТАСС.


О намерении сложить полномочия глава итальянского правительства заявил 25 января. Причиной стала потеря правящей коалицией («Движение «5 звезд» и Демократическая партия) абсолютного большинства в верхней палате парламента.

27 января в стране начнутся политические консультации о выходе из правительственного кризиса. Отставка правительства не означает автоматически роспуск парламента и назначение новых выборов. Данные консультации во главе с президентом покажут, есть ли условия для сохранения нынешнего состава парламента и формирования нового правительства на основе расширенного парламентского большинства. 

Отметим, что основные правящие партии выразили свою поддержку Конте во главе нового кабинета.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Гомельской области составили топ-5 нарушений рекомендаций по нераспространению COVID-19 на объектах торговли и общепита
МАРТ приглашает потребителей поучаствовать в антимонопольном расследовании
Сенатор Виктор Лискович помог решить вопрос 30-летней жительницы Минского района
Белорусское общественное объединение ветеранов проведет конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь"
В Минске проводят опрос студентов по поводу вакцинации от COVID-19
СМИ: протестующие в Тунисе пытаются штурмовать здание парламента
Windows 10X оснастят защитой от воров
Двух пропавших в Минске школьников нашли
В Италии на полгода продлили расследование в отношении Логинова и Касперовича
Как маскировать черные точки: советы визажиста
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Скудоумие и отвязанность
Фотофакт. Парад в честь Дня Республики в Индии
На Брестчине за минувший год уровень преступности наименьший в республике
Александр Гудков и Иван Дорн будут вести шоу «Орел и решка»
Премьер-министр Италии подал в отставку
Мишустин: пандемия коронавируса несильно повлияла на торгово-экономические отношения с Беларусью
Брестская область получила почти 3550 доз вакцины «Спутник V», изучается спрос населения по дальнейшей вакцинации
Беларусь и Россия создадут совместное производство российской вакцины от коронавируса
Apple создаст складной iPhone с необычными камерами
Фотофакт. В китайской провинции Гуандун завершена стыковка морского моста Тяошунь
Головченко: Беларуси и России в этом году необходимо сконцентрироваться на работе по формированию общих энергетических рынков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Невероятным
ДФР вскрыл финансовые махинации в одной из бобруйских фирм
Работники белорусских предприятий об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей
Беларусь и Туркменистан подписали Программу сотрудничества между МИД двух стран на 2021–2022 годы
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
НББ подготовила выставку к 100-летию со дня рождения писателей Мележа и Шамякина
В Хойникском районе парень за одну ночь пытался угнать три легковушки
Главный врач Минской ЦРБ: принято решение о строительстве новой районной поликлиники в Боровлянах
27 января стартует интернациональный «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа
Во Франкфурте-на-Майне неизвестный напал с ножом на прохожих
Лискович: в прошлом году в Совет Республики поступило более трех тысяч обращений
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Простить? Понять!
К вечеру в Минске похолодает. Городские службы активно займутся противогололедной обработкой улиц
За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754 человека
Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение
Прибыль от научно-технических программ прошлой пятилетки оказалась в девять раз выше затрат
Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам
Аккуратные волны за 7 минут: пошаговый путь к укладке каре
Врач назвала способы борьбы с сонливостью
1,8 тысячи литров воды Красный Крест передал в 6-ю больницу Минска
Инфекционист перечислил доказанные методы профилактики коронавируса
Шулейко: сельское хозяйство Брестчины очень значимо для экономики
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Явный пересол
От Google потребовали удалить Telegram из магазина приложений
Гендиректор СТВ: мы должны честно освещать происходящее в Беларуси
Вольфович: будем работать на опережение, чтобы все у нас было замечательно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ