Премьер-министр Италии подал в отставку

О намерении сложить полномочия глава итальянского правительства заявил 25 января. Причиной стала потеря правящей коалицией («Движение «5 звезд» и Демократическая партия) абсолютного большинства в верхней палате парламента.27 января в стране начнутся политические консультации о выходе из правительственного кризиса. Отставка правительства не означает автоматически роспуск парламента и назначение новых выборов. Данные консультации во главе с президентом покажут, есть ли условия для сохранения нынешнего состава парламента и формирования нового правительства на основе расширенного парламентского большинства.Отметим, что основные правящие партии выразили свою поддержку Конте во главе нового кабинета.