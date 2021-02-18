Премьер-министр Грузии ушел в отставку

сказал Гахария.Тбилисский городской суд 17 февраля принял решение взять под стражу Мелию. Как утверждает прокуратура, он отказался выплачивать залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тысяч) по делу о попытке штурма здания парламента в июне 2019-го. Мелия считает дело политически мотивированным и не собирается исполнять решение суда.Гахария считает:Он также сказал, что не смог прийти к единому мнению со своей командой по данному вопросу. Это и стало причиной ухода с должности главы правительства.