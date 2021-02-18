Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля заявил, что подает в отставку. Причина – несогласие со своей командой из-за попытки задержать оппозиционного лидера Нику Мелию, сообщает ТАСС.
«Вчера суд определил господину Мелии (глава оппозиционной партии. – Прим. ред.) заключение в качестве меры пресечения. Это человек, который никогда особо не чтил грузинское законодательство, и тот, кто 20 июня [2019 года] призывал наших граждан к штурму парламента и был одним из организаторов прорыва в парламент», – сказал Гахария.
Тбилисский городской суд 17 февраля принял решение взять под стражу Мелию. Как утверждает прокуратура, он отказался выплачивать залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тысяч) по делу о попытке штурма здания парламента в июне 2019-го. Мелия считает дело политически мотивированным и не собирается исполнять решение суда.
Гахария считает: «Несмотря ни на что, моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или возможность политической эскалации».
Он также сказал, что не смог прийти к единому мнению со своей командой по данному вопросу. Это и стало причиной ухода с должности главы правительства.
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Премьер-министр Грузии ушел в отставку
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Фото: РЕЙТЕР