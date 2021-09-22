Премьер-министр Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Великобритании или США

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон допустил, что до ввода в эксплуатацию атомных подводных лодок, построенных в Аделаиде, военные базы страны примут на дислокацию британские субмарины, передает ТАСС.
Глава австралийского правительства подчеркнул, что размещение в Австралии британских атомных подлодок – это в том числе возможность для обучения австралийских военных.
Моррисон затронул тему обязательств и инициатив в рамках нового межгосударственного партнерства в сфере безопасности AUKUS. Он уточнил, что у Австралии пока нет никаких обязательств, но страна намерена расширить военное сотрудничество в рамках AUKUS как можно быстрее.
Кроме того, политик уточнил, что помимо технологий строительства атомных подводных лодок Австралия получит ряд технологий в сферах кибернетики, квантовой физики и искусственного интеллекта. «Эти отрасли станут важными направлениями нашего сотрудничества на раннем этапе», – уверен премьер-министр.
Напомним, что Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить не менее восьми атомных подводных лодок по американской технологии. Как следствие, Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму более 50 млрд евро. Во Франции это назвали ударом в спину.