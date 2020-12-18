Премьер-лига. «Манчестер Юнайтед» одержал шестую подряд волевую победу в гостях

«Шеффилд Юнайтед» открыл счет уже на пятой минуте игры усилиями Дэвида Макголдрика.Однако такое развитие событий не выбило гостей из колеи – и они ответили сразу тремя забитыми мячами. Голевой дубль оформил Маркус Рэшфорд (26-я, 51-я минуты), а еще один раз отличился Антони Марсьяль (33).На самом излете основного времени матча все тот же Дэвид Макголдрик сократил отставание «клинков» до минимума. Но добиться большего хозяева поля не смогли, установив, таким образом, крайне неприятный для себя антирекорд. «Шеффилд Юнайтед» набрал всего один балл в 13 стартовых туров, что является худшим результатом в истории Премьер-лиги.Остальные матчи тура, которые состоялись 15–17 декабря, принесли такие результаты: «Вулверхэмптон» – «Челси» – 2:1, «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» – 1:1, «Лидс» – «Ньюкасл» – 5:2, «Лестер» – «Эвертон» – 0:2, «Арсенал» – «Саутгемптон» – 1:1, «Фулхэм» – «Брайтон» – 0:0, «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:1, «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» – 1:1, «Астон Вилла» – «Бернли» – 0:0.Во главе таблицы идет действующий чемпион «Ливерпуль», имеющий на своем счету 28 очков. Далее в группе лидеров последовательно располагаются «Тоттенхэм» (25), «Саутгемптон» (24), «Лестер» (24), «Эвертон» (23), «Манчестер Юнайтед» (23), «Челси» (22), «Вест Хэм» (21), «Манчестер Сити» (20) и «Вулверхэмптон» (20).Игры следующего тура запланированы на 19–21 декабря.