Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента

Во вторник, 14 сентября, стало известно о госпитализации президента Чехии Милоша Земана. Премьер-министр республики Андрей Бабиш сегодня заявил, что здоровье чешского лидера не вызывает опасений, сообщает ТАСС.
– Я осведомлен о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений – так было всегда. Милош Земан был госпитализирован после консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем, – пояснил он.
Земан планирует принять Бабиша 27 сентября. Встреча должна пройти в загородной резиденции главы государства в городке Ланы, что недалеко от Праги.
Президент Чешской Республики, по данным местных СМИ, пробудет в больнице как минимум до пятницы. Некоторые источники, близкие к президенту, утверждают, что он был госпитализирован для профилактического обследования.