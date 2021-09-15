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Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента

Во вторник, 14 сентября, стало известно о госпитализации президента Чехии Милоша Земана. Премьер-министр республики Андрей Бабиш сегодня заявил, что здоровье чешского лидера не вызывает опасений, сообщает ТАСС. 


– Я осведомлен о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений – так было всегда. Милош Земан был госпитализирован после консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем, – пояснил он. 

Земан планирует принять Бабиша 27 сентября. Встреча должна пройти в загородной резиденции главы государства в городке Ланы, что недалеко от Праги.

Президент Чешской Республики, по данным местных СМИ, пробудет в больнице как минимум до пятницы. Некоторые источники, близкие к президенту, утверждают, что он был госпитализирован для профилактического обследования.  
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Фото: РЕЙТЕР
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