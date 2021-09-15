Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента

– пояснил он.Земан планирует принять Бабиша 27 сентября. Встреча должна пройти в загородной резиденции главы государства в городке Ланы, что недалеко от Праги.Президент Чешской Республики, по данным местных СМИ, пробудет в больнице как минимум до пятницы. Некоторые источники, близкие к президенту, утверждают, что он был госпитализирован для профилактического обследования.