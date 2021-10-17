«Прекратите пытки на границе». В Польше проходит митинг против жестокого обращения с мигрантами

На улицах Варшавы проходит акция протеста с требованием предоставить убежище мигрантам, застрявшим на польско-белорусской границе, пишет РИА Новости.
Митинг проходит под лозунгом «Прекратите пытки на границе!» Участники марша выступают против действий польских властей и спецслужб в отношении мигрантов. Организаторы акции отмечают, что жизни сотни находящихся на границе страны беженцев находятся под угрозой.
Митингующие утверждают, что действия властей страны противоречат международному праву и международным принципам гуманитарной помощи. «Польские спецслужбы не допускают этих лиц к процедуре предоставления убежища, не оказывают медицинскую помощь и осуществляют незаконный вывоз беженцев на польско-белорусскую границу», - заявили организаторы акции.
Полиция перекрыла движение на нескольких улицах Варшавы из-за протестов.
Видео: РИА Новости