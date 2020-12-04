Прекращено оказание плановой медпомощи в поликлиниках Минска

Это закреплено приказом Мингорисполкома от 03.12.2020 № 632 «О прекращении оказания плановой медицинской помощи в городских поликлиниках».Экстренная травматолого-хирургическая помощь в городских поликлиниках будет оказываться нуждающимся в прежнем режиме.На медико-социальную экспертизу будут направлять пациентов в периоде временной нетрудоспособности и лиц трудоспособного возраста с наличием признаков инвалидности.Диспансерное наблюдение по беременности организовано в городских поликлиниках, но с сокращением посещений пациентами женских консультаций и с учетом индивидуальных факторов риска по перинатальным и материнским осложнениям (внесены корректировки в планы ведения беременности). Работа школ по подготовке к беременности и родам переведена на дистанционный режим.Для контроля за уровнем заболеваемости коронавирусом в столице приняты следующие меры:— с 4 декабря вызов врача на дом в городских поликлиниках возможен до 18:00, график работы медучреждений изменен;— для оказания помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и повышенной температурой сформированы контактные бригады для приема в поликлинике и на дому;— для работы в контактных центрах привлечены врачи-специалисты (неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие);— студенты БГМУ направлены в поликлиники для помощи.