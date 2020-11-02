В Бресте завершено расследование уголовного дела по факту нападения пенсионера на начальника межрайонного отдела ГАИ. Об этом сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.
По данным следствия, утром 27 июля нынешнего года в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома зашел 70-летний мужчина и направил в сторону должностного лица пиротехническое изделие. Пенсионер решил таким образом отомстить сотруднику за назначение ему штрафов и произвел несколько выстрелов. Милиционер успел среагировать, ранения получены не были.
Результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что пенсионер имеет психическое заболевание, из-за которого он во время совершения преступления не мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.
Мужчине предъявлены обвинения по ст. 364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) УК РБ. Обвиняемый находится под стражей.
Уголовное дело передано в суд.
Фото: t.me/s/skgovby
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Предъявлено обвинение пенсионеру, напавшему на начальника межрайонного отдела ГАИ
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