Гигин: предварительное расследование ICAO инцидента с посадкой самолета Ryanair подтвердило правоту белорусской стороны

Таким мнением поделился председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире дискуссионной программы "ОбъективНо" на ОНТ.
– Очевидно, что предварительное расследование подтвердило правоту белорусской стороны. Кстати, эксперты об этом говорили с самого начала. Потому что по имеющимся международным правовым соглашениям, договорам, актам страна в воздушном пространстве имеет право в ряде случаев посадить самолет, если это не создает угрозы для пассажиров. Очевидно, что никакой угрозы там не было. Самолет был посажен в соответствии со всеми нормативными документами. Сейчас международная организация ICAO находится под сильнейшим политическим давлением Запада. И они пытаются найти какой-то компромисс между справедливым экспертным заключением, которое подтвердит правоту белорусской стороны, и тем, чего от них требуют, – подчеркнул эксперт.