О предварительных результатах эпидрасследования отравления детей в столичной школе № 61 рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии Первомайского района, сообщает «Минск-Новости».
– Наши эксперты все еще проводят в СШ № 61 эпидемиологическое расследование. Еще не все лабораторные исследования проведены, поэтому говорить об итоговом заключении пока рано. Опираясь на предварительные результаты лабораторных испытаний, мы предполагаем острую кишечную инфекцию. Окончательное решение мы сообщим по завершении расследования, – поделилась главврач центра Елена Каземи.
Опубликовано:
692
Предварительно – острая кишечная инфекция. Что случилось с учениками СШ № 61
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ