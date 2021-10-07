Предупреждение о бомбе в самолете, приземлившемся в аэропорту Трабзона в Турции, оказалось ложным

Информация о бомбе в самолете кувейтской авиакомпании "Джазира", который экстренно сел в воздушной гавани Трабзона в Турции, оказалась ложной, передает ТАСС.
Напомним, что самолет экстренно приземлился после сообщения о бомбе на борту. Пассажиры были эвакуированы, их вещи и воздушное судно досмотрели саперы.
Позже телеканал Al Arabiya заявил, что сведения о бомбе, которая якобы находилась на борту самолета кувейтских авиалиний, не подтвердились.
– Предупреждение о бомбе в самолете, приземлившемся в турецком Трабзоне, является ложной тревогой, – уточнил представитель компании "Джазира".
Фото: pixabay.com