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  2. Предупреждение о бомбе в самолете, приземлившемся в аэропорту Трабзона в Турции, оказалось ложным

Предупреждение о бомбе в самолете, приземлившемся в аэропорту Трабзона в Турции, оказалось ложным

Информация о бомбе в самолете кувейтской авиакомпании "Джазира", который экстренно сел в воздушной гавани Трабзона в Турции, оказалась ложной, передает ТАСС.


Напомним, что самолет экстренно приземлился после сообщения о бомбе на борту. Пассажиры были эвакуированы, их вещи и воздушное судно досмотрели саперы.

Позже телеканал Al Arabiya заявил, что сведения о бомбе, которая якобы находилась на борту самолета кувейтских авиалиний, не подтвердились.

– Предупреждение о бомбе в самолете, приземлившемся в турецком Трабзоне, является ложной тревогой, –  уточнил представитель компании "Джазира".

Фото: pixabay.com
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