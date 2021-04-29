Предстоящим летом в оздоровительных лагерях побывает более 60 тысяч юных минчан

– проинформировали в центре.Там уточнили, что план оздоровления детей города Минска с использованием средств республиканского бюджета на удешевление стоимости путевок в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием детей в летний период 2021 года уже доведен до организаций, содержащих или организующих данные лагеря.– отметили в центре.В бюджете белорусской столицы на 2021 год предусмотрены средства на удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием продолжительностью не менее 18 дней для детей работников бюджетных организаций, имущество которых находится в собственности города Минска, структурных подразделений Мингорисполкома, администраций районов города в сумме 243 тысячи рублей. В 2021 году планируется оздоровить таких детей в количестве 2025 человек.В пределах выделенных средств размер удешевления стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием детей продолжительностью не менее 18 дней составит до 120 рублей (включительно) за путевку.Как сообщалось ранее, в летний период 2020 года в Минске было оздоровлено в лагерях различных типов 35 399 детей, что составило 51 процент от плана на сезон, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – 24 304 ребенка, с дневным пребыванием – 11 095 детей. При этом деятельность лагерей осуществлялась с учетом выполнения в полном объеме рекомендованных санитарно-гигиенических мероприятий, связанных с пандемией коронавируса.