Предстоящим летом в оздоровительных лагерях побывает более 60 тысяч юных минчан

В течение предстоящего летнего сезона в Минске планируется оздоровить более 60 тысяч детей, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
– В течение летнего периода 2021 года предусмотрено оздоровить 62 334 детей города Минска Минска, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – 38 739 (из них 5326 – в спортивно-оздоровительных лагерях), в лагерях с дневным пребыванием – 23 595 детей, – проинформировали в центре.
Там уточнили, что план оздоровления детей города Минска с использованием средств республиканского бюджета на удешевление стоимости путевок в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием детей в летний период 2021 года уже доведен до организаций, содержащих или организующих данные лагеря.
– Комитету по здравоохранению Мингорисполкома, администрациям районов Минска и главному управлению спорта и туризма Мингорисполкома доведен план оздоровления детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с использованием средств республиканского бюджета на удешевление стоимости путевок в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием детей в летний период 2021 года, – отметили в центре.
В бюджете белорусской столицы на 2021 год предусмотрены средства на удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием продолжительностью не менее 18 дней для детей работников бюджетных организаций, имущество которых находится в собственности города Минска, структурных подразделений Мингорисполкома, администраций районов города в сумме 243 тысячи рублей. В 2021 году планируется оздоровить таких детей в количестве 2025 человек.
В пределах выделенных средств размер удешевления стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием детей продолжительностью не менее 18 дней составит до 120 рублей (включительно) за путевку.
Как сообщалось ранее, в летний период 2020 года в Минске было оздоровлено в лагерях различных типов 35 399 детей, что составило 51 процент от плана на сезон, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – 24 304 ребенка, с дневным пребыванием – 11 095 детей. При этом деятельность лагерей осуществлялась с учетом выполнения в полном объеме рекомендованных санитарно-гигиенических мероприятий, связанных с пандемией коронавируса.
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Предстоящим летом в оздоровительных лагерях побывает более 60 тысяч юных минчан
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