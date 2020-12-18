Предстоящие каникулы, оздоровление после Covid-19 и повышение заработной платы воспитателям: такие вопросы обсуждали жители Гродно на общественной приемной

Образование – еще одна тема, которую можно обсудить на общественных приемных. Вчера в Гродно говорили о предстоящих зимних каникулах, областных олимпиадах, последствиях коронавируса и повышении заработной платы самым низкооплачиваемым работникам сферы образования. На связи с населением были профсоюзы. Звонки, в основном, поступали от городских жителей, обращались и лично. С активными гражданами была на связи председатель Гродненской областной организации белорусского профсоюза работников образования и науки Вера Гришечко.– начинает разговор собеседница.Как будто в подтверждение именно такой вопрос озвучила Людмила Ивановна из Гродно. Дети учатся в разных школах города, и у мамы пока нет четкого понимания, где и чем они будут заниматься две недели.– ответила звонившей Вера Викторовна. –– заверила посетителя Вера Гришечко.Гродненку Ольгу Боханову интересовало, каким образом будет обеспечиваться безопасность при проведении новогодних праздников, и будут ли они организованы в принципе.– подчеркнула профсоюзный работник.Жительница областного центра Виталия Беломызова поинтересовалась, какую помощь могут оказывать профсоюзные организации в плане оздоровления:Председатель профкома городской гимназии № 2 Наталья Богатырева попросила разъяснить появившуюся недавно информацию о повышении заработной платы самых низкооплачиваемых работников сферы образования:Подводя итоги общественной приемной, Вера Гришечко отметила:Такой диалог – достаточно эффективный способ получить ответы на вопросы. Предварительно, в Гродненской области приемные продлятся до 24 декабря. И если будет интерес и востребованность, то они продолжат работу и в 2021-ом году.