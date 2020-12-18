Предстоящие каникулы, оздоровление после Covid-19 и повышение заработной платы воспитателям: такие вопросы обсуждали жители Гродно на общественной приемной

Какие вопросы в сфере образования на Гродненщине сегодня наиболее актуальны?
Образование – еще одна тема, которую можно обсудить на общественных приемных. Вчера в Гродно говорили о предстоящих зимних каникулах, областных олимпиадах, последствиях коронавируса и повышении заработной платы самым низкооплачиваемым работникам сферы образования. На связи с населением были профсоюзы. Звонки, в основном, поступали от городских жителей, обращались и лично. С активными гражданами была на связи председатель Гродненской областной организации белорусского профсоюза работников образования и науки Вера Гришечко.
– Практически ежемесячно мы проводим прямые линии для своих членов профсоюза: по вопросам охраны труда, заработной платы, – начинает разговор собеседница. – В ноябре-декабре областным объединением профсоюзов были организованы общественные приемные. Они проходят как в областном центре, так и в районах. Что волнует теперь? Все вопросы, как говорится, на злобу дня. Впереди зимние каникулы. Родителей волнует, будут ли организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием.
Как будто в подтверждение именно такой вопрос озвучила Людмила Ивановна из Гродно. Дети учатся в разных школах города, и у мамы пока нет четкого понимания, где и чем они будут заниматься две недели.
– Во всех общеобразовательных школах и гимназиях по запросу родителей будут организовываться такие лагеря, – ответила звонившей Вера Викторовна. – Они будут работать с 25 декабря до 10 января. Продолжительность в среднем – 6 дней. Государственная дотация составляет 4 рубля 20 копеек за каждый день пребывания ребенка в лагере. И могу вас заверить, что все санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдаться. Отряды сформируют только из числа детей своей школы, обеспечив им социальное дистанцирование и во время организации питания, и во время сна.
Пенсионер Анатолий Шмутько обратился по вопросу трудоустройства. Гродненец давно на пенсии, но активная жизненная позиция не позволяет ему сидеть дома. Мужчина считает себя достаточно молодым, чтобы приносить пользу обществу. Всю жизнь он работал инженером на предприятии, которое и теперь занимается обслуживанием компьютерной техники в учреждениях образования.
– Уверена, подберем вам подходящую работу, – заверила посетителя Вера Гришечко.
Гродненку Ольгу Боханову интересовало, каким образом будет обеспечиваться безопасность при проведении новогодних праздников, и будут ли они организованы в принципе.
– В дошкольных учреждениях утренники уже идут, – подчеркнула профсоюзный работник. – В учреждениях общего среднего образования они начнутся на следующей неделе и будут проходить вплоть до начала каникул. Безусловно, в обязательном порядке с соблюдением всех санитарных норм. Будем просить детей и родителей заранее подготовить маски, которые будут подходить к новогоднему костюму. Сами понимаете, Ольга Леонидовна, время такое.
Жительница областного центра Виталия Беломызова поинтересовалась, какую помощь могут оказывать профсоюзные организации в плане оздоровления:
– В профсоюзных санаториях оздоровление значительно удешевляется для тех, кто входит в профсоюз: 25 % – идет со стороны Федерации профсоюзов Беларуси, 5 % – компенсирует центральный комитет работников образования и науки, еще 15 % – обком профсоюза, а горком на 100 рублей удешевляет каждую путевку. Все эти льготы применимы для несовершеннолетних детей членов профсоюза. Еще несколько недель назад оздоровление было как будто поставлено на паузу в связи в подъемом заболеваемости Covid-19. Очень много звонков поступает к нам именно по поводу. И еще. Все наши санатории, а их 13, имеют программы реабилитации для переболевших коронавирусом.
Председатель профкома городской гимназии № 2 Наталья Богатырева попросила разъяснить появившуюся недавно информацию о повышении заработной платы самых низкооплачиваемых работников сферы образования:
– В свое время, Глава государства ставил вопрос о повышении заработной платы для воспитателей и помощников воспитателей учреждений дошкольного образования. И вот принято постановление Министерства образования о том, что с 1 января 2021-го года на 10 % будут повышены оклады для этой категории работников. Также с нового года введут доплаты тем, кто работает в сфере образования на должностях, общих для всех видов экономической деятельности. Это рабочие, уборщики, дворники, сторожа, инженеры, юристы. Они получат базовую доплату до минимальной зарплаты платы (с 1 января она составит 395 рублей). Доплата будет рассчитываться как разница между величиной минималки и суммой оклада, надбавок за стаж работы в бюджетных организациях и за работу по контракту.
Подводя итоги общественной приемной, Вера Гришечко отметила:
– У каждого человека набирается ряд вопросов, решить которые не всегда можно самостоятельно. Но чаще всего люди свои предложения оставляют при себе, боясь быть непонятыми, неуслышанными. Общественные приемные в этом отношении великолепная возможность, с одной стороны, высказаться, с другой – узнать о конкретных проблемах и по возможность оказать помощь.
Такой диалог – достаточно эффективный способ получить ответы на вопросы. Предварительно, в Гродненской области приемные продлятся до 24 декабря. И если будет интерес и востребованность, то они продолжат работу и в 2021-ом году.
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Предстоящие каникулы, оздоровление после Covid-19 и повышение заработной платы воспитателям: такие вопросы обсуждали жители Гродно на общественной приемной
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Фото: Алексей БИБИКОВ