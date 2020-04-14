Представлена автономная зарядка, которая увеличит пробег электромобилей, но сама она далеко не «зеленая»

Один из лидеров в сфере зарядки электромобилей Blink Chargin придумал необычный способ увеличить запас хода электрокаров. Компания представила портативное зарядное устройство, которое поможет подпитать электромобиль, если у него в пути закончится заряд.





Вот только ирония заключается в том, что сама зарядная станция не очень экологична —она работает на бензине.

По данным производителя, генератор совместим со всеми электромобилями, поддерживает 40-амперную 240-вольтовую зарядку от сети переменного тока, обеспечивая заряд до 9,6 кВт.

Использовать устройство предполагается в коммерческих целях — компаниями, оказывающими помощь на дороге, автодилерами и так далее. Для частного использования такая зарядка не подойдет, весит устройство более 150 кг. 50-литровый бак позволяет использовать подзарядку в течение 9 часов (при 50% нагрузке).

Источник: blinkcharging





