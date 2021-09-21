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Представлен пикап Toyota Tundra нового поколения

Автомобилестроительная корпорация Toyota представила пикап Tundra нового поколения. Транспортное средство создали на платформе TNGA- F, которую использует в том числе и внедорожник Land Cruiser 300. Пикап получил инновационный дизайн, задние пружины вместо рессор, а двигателем по умолчанию стала "битурбошестерка" объемом 3,4 литра. Но это далеко не все изменения, которые коснулись нового авто. Об этом сообщает информационный YouTube-канал INcar.


Нынешняя Toyota Tundra старше даже внедорожника Land Cruiser 200. Пикап второго поколения встал на конвейер 15 лет назад, в ноябре 2006 года. За это время главные американские конкуренты – грузовики Ford и Chevrolet – серьезно модернизировались несколько раз, а Ram вообще отделился от Dodge и превратился в отдельный бренд.

Новое транспортное средство было разработано в США силами инженерных центров в Мичигане, Аризоне и Калифорнии. Изменения в дизайне носят эволюционный характер. За облик модели отвечала калифорнийская дизайн-студия Calty, а стиль, в котором выдержан пикап, получил название Technical Muscle. Характерными чертами новинки стали множественные выштамповки по бокам, боковые стекла с необычной подоконной линией, массивная решетка радиатора с иным узором, Т-образная светодиодная передняя оптика и модернизированные задние фонари.

У базовой Tundra на передней панели располагаются аналоговые приборы. У тачскрина новой мультимедийной системы, которая получила функции голосового управления и дистанционного обновления, диагональ равна восьми дюймам. У топовых версий оснащение побогаче: это виртуальная "приборка" диагональю 12,3 дюйма и 14-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Начальные версии отныне имеют комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.5, который предотвращает столкновения с автомобилями, пешеходами и велосипедистами. 

На смену рессорам в задней подвеске Tundra пришли пружины, на передней оси появилась новая подвеска на двойных поперечных рычагах. По кругу установлены двухтрубные амортизаторы. В Toyota обещают, что пикап стал комфортнее и лучше в управлении.

Как и Land Cruiser, пикап Toyota Tundra лишился классического двигателя V8, и теперь ему положен тот же бензиновый битурбомотор V6 3.4, который получил название i-Force без приставки макс. Он выдает 394 л.с. и 649 Нм вместо 386 л.с. и 544 Нм у прежней «восьмерки». Парой для него назван десятиступенчатый «автомат». Привод – задний или жестко подключаемый полный с понижающей передачей. В начальных комплектациях SR и SR5 новую Tundra можно приобрести с бензиновым двигателем без электрического довеска. В качестве альтернативы предложена гибридная установка i-Force Max.

Фото: скриншот видео
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